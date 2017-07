Glödhet El Kabir frälste Djurgården

Tre mål på fyra ligamatcher.

Då hyllades Othman El Kabir, 25, av sin tränare.

– Han gör det fantastiskt bra, säger Özcan Melkemichel efter att mittfältaren avgjort mötet hemma med Sundsvall.

Othman El Kabir, 25, gjorde 1 mål på 13 matcher för Djurgården i fjol efter att han anslöt från AFC Eskilstuna under sommaren.

Nu har nederländaren växlat upp.

Mot Sundsvall gjorde mittfältaren sitt tredje mål på de fyra senaste matcherna och frälste Djurgården hemma på Tele2 Arena.

”Jobbar hårt”

– Han gör det fantastiskt bra. Han har fått rappheten i steget och vågar utmana, plus att han jobbar hårt defensivt, säger Dif-tränaren Özcan Melkemichel till C More.

2–1-målet i 64:e, där El Kabir iskallt placerade in bollen i Tommy Naurins högra hörn, innebar Djurgårdens andra raka seger och att Stockholmslaget just nu klättrar till en femteplats i tabellen.

– Jag känner honom (El Kabir) sedan tiden i AFC och vet hans kapacitet. Allt handlar om självförtroende för den killen och det tar tid att bygga upp det i en ny klubb, en ny atmosfär, säger Melkemichel.

Källströms första

Annars var det en händelserik match på Tele2.

Jonas Olsson nickade bollen i mål i 17:e, men vinkades av för offside – innan Linus Hallenius i stället gjorde 1–0 till Sundsvall i 23:e.

Därefter klev Kim Källström fram på frispark.

Med lite tur, via en täckande bortamur, lyckades 34-åringen trycka in sitt första mål i Djurgården sedan återkomsten.

– Jag hade ordentlig ”maja” på den där, men det räknas ju så det är gött, sa Källström till C More.

Desto tyngre för Sundsvall.

”Mycket känslor”

Efter fem raka förluster ligger laget strax över negativt kval och under mötet med Djurgården visade delar av bortaklacken sitt missnöje med tränaren Joel Cedergren.

”Avgå, Joel”, gick att läsa på en banderoll.

– Jag såg det. Det är jättekul att supportrar kommer hit och stöttar oss, men jag kan förstå om det är mycket känslor nu när det har gått lite tungt, sa Sundsvall-tränaren i C More.