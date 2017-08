Avslöjar: Fejzullahu aktuell för VM-kvaldebut

Foto: Patric Söderström / TT

KALMAR. Erton Fejzullahu gör succé i Kalmar FF.

Nu avslöjar han för Aftonbladet han ska göra VM-kvaldebut under uppehållet.

– Jag startar som forward i kvalet, säger KFF:s nya landslagsspelare.

Erton Fejzullahu är en av spelarna som fått Kalmar FF att lyfta. Laget är formstarkast i Sverige – har sex segrar på sista sju tävlingsmatcherna.

Fejzullahus storspel har inte gått obemärkt förbi.

Nu får han göra VM-kvaldebut i Kosovos landslag mot Finland och Kroatien.

– Albert Bunjaki (förbundskaptenen) vill gärna ha med mig i dessa matcher. Jag kommer starta på topp mot Finland. Den matchen har vi störst chans i och det ska bli väldigt kul att få representera Kosovo. Det är stort för mig och min släkt, säger Erton Fejzullahu.

Erton har tidigare varit en spelare med attityd, gått sina egna vägar – och jagat egna mål.

Nu är det en hel annan spelare som visar sig.

”Känner inte alls så längre”

En lagspelare som hela tiden sätter laget för jaget.

– Det stämmer. Tidigare ville jag bara jaga mål, för att komma bort. Jag känner inte alls så längre. Nu vill jag vinna matcher med Kalmar FF. Det är mitt enda mål. Jag tar ett större ansvar.

Erton Fejzullahu var den stora skillnaden mellan KFF och Sirius. Han nickskarvade hur läckert som helst fram till Papa Dioufs 1–0-mål.

Sedan satte han 4–1 med ryggen mot målet – även denna gång använde han sin skalle.

– Jag lyssnar bara på Nanne. In och vinn duellerna. Gå in före backen. Nu blev det mål den här gången. Även om jag inte jagar mål på samma sätt längre, så är det så klart skönt att göra just mål när man är forward.

”Oerhört klok spelare”

Erton Fejzullahu hyllades av de flesta efter matchen – lagkaptenen Viktor Elm var inget undantag.

– Erton är en oerhört klok spelare. Han gör ett mycket starkt defensivt jobb som forward. Han gör så vårt presspel blir så mycket bättre. Sedan är han en bra uppspelspunkt, han får fast bollar som gör att vi kan jobba vidare, säger Viktor Elm.

Viktor Elm nickade sjäkv in 2–0 innan han i paus klev av – skadad.

– Jag har problem med en häl. Så för min delär det skönt med vila nu.

Vila för Elm.

VM-kval för Fejzullahu.

KFF-hjältarna var lika lyckliga även om framtiden är totalt olika.

