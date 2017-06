”Hans första skott – inkluderat träningar”

Foto: Bildbyrån

BORÅS. Det var inte bara Simon Olssons första allsvenska mål.

Enligt Magnus Haglund var det 19-åringens första skott – till och med om man räknar in Elfsborgs träningar.

– Nu har han en enorm procent på sina avslut, säger tränaren.

I mitten av maj var Elfsborg ett av allsvenskans sämst mående lag. Smärtpunkten nåddes när förlusten mot Malmö följdes upp av att Sirius spelade ut boråsarna och vann med 4–1.

Sedan dess har Magnus Haglund prioriterat att täta försvaret. Han har bjudit in Anders Svensson till en träning för att elda igång sitt gäng. Nu ser vi effekten.

Vallade in ledningsmålet

Seger mot AFC, seger mot J-Södra, kryss mot IFK Göteborg och seger mot BK Häcken .

Den senaste trepoängaren håvades in på Borås Arena under fredagskvällen efter att Simon Olsson gjort 1–0 i åttonde minuten. 19-åringens första allsvenska mål i karriären var en bredsida från 20 meter som vallades in via Häckenbacken Juhani Ojala.

Elfsborgs andra mål stöttes in av Per Frick på en retur. 2–0 stod sig matchen ut och innebär att laget går på semester med tio poäng på sina fyra senaste. Den skörden lyfter upp dem till fjärde plats i allsvenskan.

Efteråt gladdes Magnus Haglund lite extra åt Olssons mål.

– Ni kanske noterade att Simon Olsson sköt för första gången i dag. Det var jäkligt kul att den gick in. Nu har han en enorm procent på sina avslut, säger han.

Du har fakta på det?

– Ja. Det var första gången han sköt – och det inkluderar även träningen.

Hur det har sett ut på träningarna har vi ingen koll på, men enligt förbundets hemsida har Haglund bara en aning fel i sin statistik: skottet var Olssons andra på mål i årets allsvenska. Det första kom mot AFC Eskilstuna.

Men Simon Olsson själv var till och med beredd att hålla med sin tränare:

Enligt Haglund var det första gången, inklusive träning, som du sköt. Kommentar på det?

– Haha. Det är sant!

– Det betyder jättemycket. Jag kommer få mer självförtroende.

Varför har du inte skjutit mer?

– Det har inte känts som om jag kommit till lägen. Jag gillar att spela mer. Det känns bättre om jag passar.

Vad ska Elfsborg ha för tabellmässig ambition efter uppehållet och framåt hösten?

– Topp tre, topp fyra, helt klart. Alla i laget har tagit sig i kragen. Det har blivit mycket bättre.

Om ni hamnar där uppe, hur många mål gör Simon Olsson då?

– Högst tre! säger Olsson som under uppehållet kommer samlas med det nya U21-landslaget som kommer ledas av Roland Nilsson.