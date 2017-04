Farnerud efter gula kortet: ”Väldigt löjligt”

Alexander Farnerud rök ihop med Jón Guðni Fjóluson och varnades.

Det var Häcken-stjärnan inte nöjd med.

– Väldigt löjligt, säger han.

Det hände grejer i den första halvleken mellan Häcken och IFK Norrköping . ”Peking”, som har haft en tung start på den allsvenska säsongen, började bra men det var hemmalaget som tog ledningen.

Alhassan ”Crespo” Kamara gick på avslut i straffområdet och 1-0 var ett faktum.

Häcken fortsatte att skapa chanser, men även Norrköping hade chansen att spräcka nollan.

Innan paus hettade det till även till mellan Alexander Farnerud och Jón Guðni Fjóluson.

”Hårt rent spontant”

Farnerud föll efter en situation med Norrköpingsbacken och det blev sedan heta känslor spelarna i mellan.

– Deras gubbe går bak, sedan låser jag hans fötter lite bara. Väldigt löjligt att gå in och ta gult kort på det, säger han till C More.

C Mores expert Jon Persson håller med Farnerud.

– Jag tycker också att den var hårt rent spontant. När man ser reprisen är det lite grand, men jag tycker att Al-Hakim hade kunnat nöja sig med att lugna ner dem lite, säger han.