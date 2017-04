Klart: Marta lämnar Rosengård

Nu står det klart.

Marta lämnar FC Rosengård för Orlando Pride.

– Vi är otroligt stolta, säger Orlandos vd, Alex Leitao, till klubbens hemsida.

Redan för en månad sedan rapporterade Sportbladet om att Marta enligt uppgifter skulle vara klar för amerikanska Orlando.

Rosengårds sportchef, Therese Sjögran, dementerade att övergången skulle vara klar så sent som under den damallsvenska upptaktsträffen tidigare under fredagen.

”Känns sådär”

– De vill ha henne direkt. Men vår säsong börjar om två veckor så det känns lite så där att släppa henne redan nu, sa Sjögran då.

På fredagskvällen bekräftades dock affären på Orlandos hemsida.

– Vi är otroligt stolta över att få Marta till Orlando och jag är personligen väldigt exalterad då jag varit ett fan av henne under många år, säger klubbens vd Alex Leitao till sajten.

Marta, som har utsetts till världens bästa damspelare fem gånger och som bland annat har sju SM-guld på meritlistan, har spelat i den amerikanska ligan förut, senast i Western New York Flash 2011.

”Talar för sig själv”

– Hennes cv talar för sig själv. Hon är inte bara världens bästa spelare, hon är en spelare som fyller ett av våra största behov på planen, säger tränaren Niki Budalic.

Enligt klubben är kontraktet skrivet på två år.