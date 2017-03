Olssons debut – då höll Djurgården nollan

Foto: BILDBYRÅN

Djurgården har fått sin nya försvarschef.

Jonas Olsson skrek, tacklade och gav order till lagkamraterna.

– Jonas ger oss precis det vi letat efter. Pondus och ett jävlar anamma. En vinnare, säger Magnus Eriksson efter vinsten i genrepet mot Viking Stavanger (2–0).

Somliga spelare tar det lite varsamt den första tiden i en ny klubb. Känner på omgivningen, lär sig hierarkierna, identifierar ledartyperna i laget och håller sig på sin kant.

Inte Jonas Olsson .

Stora ledaregenskaper

Mittbacken har bara varit klar för Djurgården ett par dagar men uppträdde omedelbart som lagets självklare ledare direkt från avspark i träningsmatchen mot Viking Stavanger.

– Det faller sig naturligt för mig, säger Olsson.

Jotack.

Skåningen skällde ut lagkamrater, bidrog med pedagogiska med bestämda order, småbråkade med motståndarna och stöttade försvarskollegorna om de gjort ett misstag.

– I toppidrott måste man ha den typen av krav på varandra. Kunna ge kritik är en nödvändighet. Det är ett ärligt omklädningsrum i Djurgården i det avseendet att man både kan ta och ge kritiken.

Isaksson = en panter

Tränaren Özcan Melkemichel är förstås nöjd.

– Jag har höga förhoppningar och Jonas är redan en mycket viktig spelare för oss. Jag är jätteglad över att han är i Djurgården, säger han.

Djurgården som helhet gjorde dock en – i alla fall under den första halvleken – beskedlig insats mot norrmännen. Hemmalaget lyckades inte – bortsett från ett par pigga aktioner av Othman El Kabir – skapa några chanser värda namnet och offensiven haltade.

I stället var Viking Stavanger närmast ett ledningsmål. I den 40:e minuten kom en bortaspelare loss i straffområdet och fick till ett lågt, distinkt avslut. Andreas Isaksson agerade dock rådigt och var snabbt nere på linjen med en rapp reflexräddning.

Eriksson fixade segern

Den andra halvleken var klart bättre. Djurgården tryckte ner motståndet längre ner i banan och fick större möjligheter att trilla boll. Efter en knapp timme kunde Magnus Eriksson också ordna ledningsmålet. Yttern vek in från högerkanten och sköt – via ett norskt ben – in 1–0 till Djurgården.

– Skönt för ”Mange” att få göra mål. Han behövde nog det för självförtroendet, säger Melkemichel.

På övertid kom ytterligare ett mål. Nyförvärvet Aliou Badj lekte med norrmännen, spelade snyggt fram Joseph Ceesay som passade bollen vidare till Daniel Berntsen. Inhoppade gjorde inget misstag och tryckte in slutresultatet 2–0 till Djurgården.