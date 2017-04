Åskådare stormade planen på Olympia

Efter huliganattacken i höstas.

På lördagen tog sig ännu en åskådare in på planen i superettan-premiären på Olympia.

– Det sista idioten måste väl snart ha dykt upp här? röt HIF-tränaren Per-Ola Ljung i TV4 Sport.

Helsingborgs IF degraderades till superettan under uppmärksammade former i höstas.

Uttåget ur allsvenskan blev en mardröm inte bara sportsligt, då fixstjärnan Jordan Larsson (som har lämnat truppen) blev utsatt för en huliganattack på Olympia direkt efter slutsignalen i kvalet mot Halmstad.

På lördagen utspelade sig nya tråkiga scener på arenan.

”Var kom han ifrån?”

I 56:e minuten i premiärmötet med Trelleborgs FF tog sig en åskådare in på planen.

– Det såg ut som att han löpte in mot Salif Camara Jönsson (TFF-spelaren). Ett hot mot spelarna, säger TV4 Sport-kommentatorn Daniel Kristiansson.

Flera spelare var snabbt framme och motade bort åskådaren, som räckte finger när han leddes av planen av säkerhetspersonal.

Ljung rasande

– Aj, aj, aj, var kom han ifrån? Det här är inte bra med tanke på vad som hände i Helsingborg förra året. Det här kan sluta illa för Helsingborg, tyvärr, säger Daniel Kristiansson.

HIF-tränaren Per-Ola Ljung sparade inte på krutet när han fick chansen att kommentera händelsen efter matchen.

– Någonstans måste väl snart den sista jävla idioten ha dykt upp här så att vi slipper se skiten. Jag förväntar mig att efterarbetet blir lika strukturerat, fokuserat och effektivt som förra gången så att han identifieras och stängs av så att vi slipper se honom. Snart är det slut, då är det bara vettiga människor som kan komma hit och hylla HIF på Olympia. Det har varit en fantastisk dag.

✓ Matchen slutade 1–0 till Helsingborg.