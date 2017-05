Förbjudna draget gav Raiola 470 miljoner kr

Fifas misstanke: Ägde delar av Paul Pogba

Paul Pogba-affären ska utredas av Fifa.

Nu avslöjas också varför: Agenten Mino Raiola misstänks ha haft ett så kallat tredjepartsägande i Pogba vilket gett honom 470 miljoner kronor.

– Jag har ingenting att säga. Mina advokater tar hand om det där, säger Raiola.

I tisdags kom uppgifterna om att Fifa skulle utreda världsrekordaffären från i somras när Paul Pogba lämnade Juventus för engelska Manchester United för över en miljard kronor.

Nyhetsbyrån AFP meddelade att det fanns en eventuell intressekonflikt med agenten Mino Raiola , 49, där han ska ha suttit på tre stolar och representerat Paul Pogba , Juventus och Manchester United samtidigt. Det i sig är dock inget regelbrott så länge alla parter är överens om upplägget.

”Juventus inte enda ägaren”

Men nu kommer nya uppgifter i det uppmärksammade fallet.

Ansedda The Times skriver att Raiola – som även är Zlatan Ibrahimovics välkände agent – är under Fifas radar för misstankar om att han själv ägt delar av Paul Pogba, i ett så kallat tredjepartsägande, vilket är förbjudet.

Bakgrunden är, förutom uppgifterna som kommit fram i boken ”Football Leaks: The Dirty Business of Football” , en intervju med Financial Times i oktober där Raiola hävdade att det fanns tredjepartsägande i Pogba efter flytten till Juventus 2012.

– I den affären var inte Juventus den enda ägaren av spelarens rättigheter, berättade Raiola då.

Och när journalisten uppmärksammade Raiola på att det var förbjudet svarade Raiola:

– Inte då. Bara efteråt.

Ägde delar i andra spelare

Tredjepartsägandet ska ha varit en av orsakerna till att Raiola drog in hela 470 miljoner kronor på Pogbas flytt till United.

Och enligt The Times är det inte bara i Paul Pogba som Raiola misstänks ha ägt rättigheter.

Även i andra spelare misstänker Fifa att Raiola ägt en del och på så sätt kunna tjäna ännu mer pengar vid spelarförsäljningar.

När The Times konfronterar 49-åringen med uppgifterna svarar han kort:

– Jag har ingenting att säga. Mina advokater tar hand om det där.

