”Djurgården har fått in en chef”

Landslagsstjärnorna om Olsson och allsvenskan: Allt lockar utom en sak

Djurgården har förstärkt laget med Kim Källström, Andreas Isaksson och Jonas Olsson.

En satsning som hyllas av trions gamla landslagskamrater.

– Det är en rätt bra centrallinje för att vara allsvenskan, säger Ola Toivonen.

När landslaget klev av torsdagens träning fick de beskedet att gamle lagkompisen från Blågult Jonas Olsson också vänder hem till allsvenskan. 34-åringen blir kommande säsong lagkamrat med Kim Källström och Andreas Isaksson i Djurgården.

– De har ett rutinerat gäng nu, säger Marcus Berg med ett skratt och fortsätter:

– Det är klart att det är en bra spelare. Han har väl tio år i West Brom? Det är kul för allsvenskan och grattis till Djurgården att de har kunnat ta hem sådana spelare. Det är imponerande.

Är rutinerat lika med gammalt gäng…?

– Det är klart att de är till åren. Men de har fortfarande motivation annars är det svårt att kunna komma hem och bidra. De vill nog försöka vinna allsvenskan med det här laget.

”Jag hade det på känn”

Ola Toivonen säger att han visste om att affären var på gång.

– Jag hade det på känn. Vi pratade faktiskt i går om det, Jonas ringde och sa att han var i Stockholm och kanske skulle skriva på för Djurgården i dag. Så fick jag reda på det nu efter träningen att han skrivit på. Bra. Bra för Jonas skull, säger Toivonen.

Och för Djurgården?

– Mycket bra. De behövde väl någon försvarare och någon anfallare. Nu behöver de bara en anfallare också så ser det bra ut. Men de har en centrallinje med Isaksson, Olsson och Källström. Det är en rätt bra centrallinje för att vara allsvenskan. Olsson får styra upp försvaret så behöver Kim och ”Isak” inte bry sig så mycket om vad som händer bakom Kim och framför ”Isak” utan där får de in en chef i Jonas. Och så har de väl en rätt ung lovande spelare i han som är med i U21 där, han Une Larsson, så får han lära lite av Jonas. Det är super för en så ung spelare.

Vilka vinner allsvenskan nu?

– Malmö är favoriter. Jag tror lite på Häcken också, de verkar bra. Jag tror (Alexander) Farnerud kan vara väldigt bra i år.

Och hur går det för Djurgården?

– Om de får in en forward kan de hamna där uppe någonstans, om de får in en bra forward. De är precis bakom Malmö om de får in en forward. Just nu är de väl fyra-fem där, tillsammans med AIK kanske. Malmö och Häcken tror jag på.

”Allt lockar utom det”

Blir du själv mer lockad av allsvenskan med tanke på vilka som vänt hem nu?

– Jag har svårt för det där med konstgräs alltså. Det lockar inte. Allt annat lockar med publik, hajpen som ni i media skapar och som tv skapar. Allt det lockar. Sen att så många lag spelar på konstgräs...

Det är en deal breaker?

– Kanske, säger Toivonen.

Sliter det mer?

– Nej, jag pratade med Kim och Isak i går. De säger att man vänjer kroppen. Men det jobbiga är sen när de ska spela sina bortmatcher på gräs. Då säger de att det sliter och då blir det jobbigt.

Du pratade med Olsson, Kim och Andreas i går. Förhör du dig inför en flytt till Djurgården?

– Nej, jag pratade med Jonas i telefon och sprang på Kim och Isak av en slump på stan när jag gjorde lite ärenden. De hade varit på någon lunch. Så det gjorde jag faktiskt inte.