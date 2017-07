Hegerberg: ”Ska vara äckliga att spela mot”

Född: 10 juli 1995, Norge.

Position: Anfallare.

Klubbar: Kolbotn 2010–2011, Stabæk 2012, Turbin Potsdam 2013–2014, Lyon 2014-.

Meriter: EM-silver 2013, Champions League-vinnare 2017 och 2016, franska ligan 2017, 2016, 2015, franska cupen 2017, 2016, 2015, Uefa Best Women’s Player in Europe 2015/2016, BBC Women's Footballer of the Year 2017.