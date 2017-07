Krävdes lång tid att sätta startelvan

DOETINCHEM. Det krävdes långa diskussioner – men nu är den svenska startelvan mot Italien spikad.

Hanna Folkesson, som gjorde ett piggt inhopp senast, kan mycket väl få chansen på mittfältet.

– Jag är väldigt glad att den här stackars människan får spela mästerskap, skojar Pia Sundhage.

Pia Sundhage och Lilie Persson har sedan matchen mot Ryssland pratat om att det kommer att bli förändringar i den svenska startelvan mot Italien.

Både av taktiska skäl och belastningskäl.

Diskussionerna har tagit lång tid och de svenska spelarna fick inte själva elvan förrän under måndagskvällen vilket är något senare än tidigare.

Ledningen har haft tre laguppställningar framme.

– Jag kan inte avslöja något. Men vi har funderat, det kan jag lova! På många positioner. Forwards, mittfält och backar, säger Pia Sundhage.

Det kommer att krävas mycket för att Sverige ska missa kvartsfinal – även förlust mot Italien kan räcka om Ryssland inte vinner mot Tyskland.

Hatt tre olika laguppställningar

Tidigare har det pratats om minst ett byte och under måndagen pratade Sundhage gott om Hanna Folkesson som kom in i Lisa Dahlkvists ställe senast.

29-åriga Folkesson missade tre raka mästerskap på grund av knäskador och gjorde mästerskapsdebut i och med inhoppet.

Väldigt glad att hon får spela

– Jag är väldigt glad att den här stackars människan får spela mästerskap, skojade Pia Sundhage efteråt.

I dag utvecklar hon:

– En mittfältare som gjorde ett bra inhopp, vinner nickdueller och kommer till skott. Hon gör Seger bra, skulle jag vilja säga, säger förbundskaptenen.

Folkesson har tränat lite bredvid Seger och förbundskaptenerna har sagt att det är just på mittfältet och på ytterbackspositionerna som belastningen är som högst.

Sundhage betonar att bytena kommer att spela en stor roll när det handlar om återhämtning för vissa spelare. Men de kommer inte gå runt på spelare bara för sakens skull.

– Vi tänker inte att vi ska ta in någon för att ge speltid. Vi vill ha energi när en spelare kommer in. Ett exempel är Hanna Folkesson. Vi har spelat Dahlkvist och Seger och de har gjort det. Vi väljer att kasta in Folkesson som har tränat bra, vi spelar henne för att hon har tränat bra – inte för att ge henne minuter, säger Sundhage.

