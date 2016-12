Zlatan målskytt – efter fem minuter

José Mourinho har flaggat för att Zlatan Ibrahimovic snart kommer att behöva vila.

Men mot West Bromwich spelade svensken från start igen.

Då satte han sitt tionde ligamål för säsongen – redan efter fem minuters spel.

Zlatan Ibrahimovic , 35, spelar mest av alla i Manchester United och tränaren José Mourinho har uttryckt en viss oro för att stjärnanfallaren riskerar att slitas ut.

”Ibra” själv ser inga hinder.

– Jag är här för att spela. Jag vill spela. Ibland kan man bli lite fartblind som fotbollsspelare, man måste lyssna på sin kropp, men jag känner mig fräsch. I sinnet känner jag mig som en 20-årig pojke. Så jag kommer att fortsätta köra så länge laget behöver mig, sa han inför avspark.

Drömstart

Och nog gjorde José Mourinho rätt som spelade Ibrahimovic från start även mot West Bromwich.

Svensken behövde nämligen bara fem minuter på sig för att skriva in sig i målprotokollet med sitt tionde ligamål för säsongen.

Jesse Lingard knorrade in bollen i straffområdet och Ibrahimovic nickade, via marken, in i mål till 1–0.

Stenhård satsning

I den 24:e minuten fick Ibrahimovic gult kort efter en stenhård satsning mot Craig Dawson.

– Där ska han nog vara glad över att det bara är gult. Det var en rejäl satsning och kunde lika gärna ha varit en annan färg på det där kortet, säger expertkommentatorn Glenn Strömberg i Viasat.

