Elfsborg vann inför rekordliten publik

+++++ Simon Lundevall, Elfsborg

Utmanar med fart och finess. Egen klass.

++++ Issam Jebali, Elfsborg

Delaktig i mycket från mf-roll.

+++ Nahir Besara, Örebro

Mycket stor del i ÖSK-uppryckningen.

++ Joakim Nilsson, Elfsborg

Brottades defensivt. Påpasslig vid 2-0

+ Emir Bajrami, Elfsborg

Bra, pigg, utmanade i 20 minuter.

Domare: Kristoffer Karlsson, Höganäs ++

Matchen ++

Elfsborg inledde med att spela lysande fotboll. Anförda av en lekfull Simon Lundevall, en tillbakadragen Issam Jebali och spelsugen Emir Bajrami. Viktor Prodells 1-0 (10) på Lundevalls fina inspel kom inte överraskande efter en rejäl hemmadominans. Den höll i sig ungefär en kvart ytterligare när Bajrami tvingades halta av med ryggproblem. Offensiven kom av sig, ÖSK kom in matchen och när andra halvlek var det Örebro som dominerade matchbilden i en märklig helomvändning. Men då, mitt i ÖSK-pressen, stack Elfsborg upp med en hörna. Jebali styrde in och mittbacken Joakim Nilsson forcerade in 2-0 (65). ÖSK försökte men kom inte mer än nära en reducering i en totalt sett ganska slarvig och hafsig allsvensk tillställning. Planens bäste, Simon Lundevall, kunde sedan fastställa 3-0 via en straff på tilläggstid.

(Jury: Michael Wagner)