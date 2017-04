Lagkaptenens förlösande ord bakom vändningen

HISINGEN. Underläge med 0-1, men med minnet färskt.

Andreas Johanssons förlösande ord till sina lagkamrater i halvtid lyfte IFK Norrköping som vände mot BK Häcken.

Vad han sa?

– Vi låg under här i fjol också och vann med 2-1, berättar lagkaptenen.

Efter en intensiv, aggressiv, chansrik första halvlek med fördel BK Häcken (1-0) gick IFK Norrköpings spelare in till pausvila.

Känslan vad god, men den senaste tidens motgångar med tunga förluster fanns i bagaget.

Tränaren Jens Gustafsson pekade på en faktor i paus.

– Vi pratade om att fortsätta jobba metodiskt, för i de tidigare matcherna har vi blivit stressade, säger han.

Sedan tog lagkapten Anderas Johansson ordet.

Han påminde sina medspelaren om att laget för ett år sedan vände underläge 0-1 till seger 2-1 på Bravida.

Vad sa ni till varandra?

– Jag nämnde att vi låg under här förra året också. Då gjorde vi mål sent, Sebastian Andersson lyfte in den i bortre. Vi har haft tufft tidigare historiskt mot Häcken. Vi försökte hitta positiva bilder, säger han.

Hur mycket kan det bidra?

– Jag tror att det kan betyda någon procent där. Vår känsla var god spelmässigt och att man kan hitta några sådana bilder kan stärka en. Man vill ha upp bröstet och visa att vi tror på det, säger Andreas Johansson som dock påpekar att taktiska förändringar ofta är mer matchavgörande.

Sebastian Andersson berättade efter matchen att tongångarna inför andra halvlek var att "vi kan göra det igen".

– De är klart det gör. Det var spelarna som tog upp det själva. Det var spelarnas snack.

I andra halvlek gick gästerna dock ut och gjorde precis det som man snackat om i halvtid.

Metodiken och lugnet fanns där.

Daniel Sjölund dominerade mittfältet som om han vore 20 år.

Med längre anfall kunde Sjölund och duktiga unga kollegan Filip Dagerstål, 20 år, komma högre upp i banan och återerövra bollar från Häckens offensiva spelare.

– Tidigare har vi tagit många anfall snabbt och har haft svårt att få upp Daniel och Filip för att vinna tillbaka boll högt upp som är ett stort framgångsrecept för oss. Nu hade vi lite mer tålamod, säger Andreas Johansson.

BK Häcken slutade spela, IFK Norrköping spelade ut.

Efter kvitteringen av Jon Fjóluson efter hörna var det förstås, precis som i fjol, Sebastian Andersson som avgjorde.

Han gjorde det efter en smart löpning och på inlägg från Linus Wahlström.

– Det var en skön känsla och ett bra mål, säger Sebastian Andersson.

Häcken öste på allt framåt i slutminuterna och hade flera superlägen att kvittera. Kamara hade det bästa, men Linus Wahlqvist hann emellan med en räddande rensning när Häcken-stjärnan Alhassan Kamara fick öppet mål på tilläggstid.