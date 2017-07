LISTA: De bästa svenska spelarna någonsin

Sportbladets jury har utsett de 25 bästa damspelarna genom tiderna

EM-guld 1984, VM-silver 2003 och EM-brons 2013.

De svenska damerna har flera framgångsrika mästerskap bakom sig, men vilka spelare har egentligen varit bäst?

Sportbladets jury Simon Bank, Kristoffer Bergström och Petra Thorén som följt landslaget under många år har rankat de 25 bästa spelarna genom tiderna.

I toppen hittar vi en VM-drottning, en pionjär och Sveriges mesta målskytt.

26. Anna Svenjeby

Ålder: 55 år

Position: Mittfältare

Klubbar: Kronängs IF, Jitex BK

Landskamper/mål: 43/5

Kommentar: Debuterade i landslaget 1979 och stod för en stark EM-final 1984. Viktig spelare i Jitex bygge.

Fotnot: För att platsa på listan ska spelaren ha haft en betydande roll i landslaget under flera år.

25. Ann Jansson

Ålder: 60 år

Position: Mittfältare

Klubbar: Hammarby

Landskamper/mål:

Kommentar: Blev 1974 den första svenskan att göra ett landslagsmål när hon som 17-åring kom in från bänken och bjöd på en härlig tåpaj mot Finland. Viktig kugge i Hammarby och landslaget i många år. EM-guld 1984.

24. Kosovare Asllani

Ålder: 27 år

Position: Mittfältare/anfallare

Klubbar: Linköpings FC 2007–2009, Chicago Red Stars 2010, Linköpings FC 2010–2011, Kristianstads DFF 2012, Paris Saint-Germain 2012–2016, Manchester City 2016-

Landskamper/mål: 101/27

Kommentar: Var lysande i Sveriges hemma-EM 2013 där hon samarbetade bra på topp med Lotta Schelin och det blev brons. Utlandsproffs sedan flera år tillbaka och numera gjuten i landslaget.

23. Linda Sembrant

Ålder: 30 år

Position: Försvarare

Klubbar: AIK 2008–2012, Kopparbergs/Göteborg 2011, Tyresö FF 2012–2014, Montpellier 2014-

Landskamper/mål: 85/7

Kommentar: Årets back 2016. Ledare som har en fin högerfot och är stark i luftrummet. SM-guld med Tyresö 2012. Flyttade till Montpellier efter konkursen 2014 och blev senare lagkapten.

22. Charlotte Rohlin

Ålder: 36 år.

Position: Försvarare.

Klubbar: Linköpings FC 2002–2015

Landskamper/mål: 77/7

Kommentar: Var moderklubben Linköping trogen hela sin karriär. Stod för två avgörande mål i VM-kvalet mot Danmark – vilket tog Sverige till mästerskapet 2011. En av de tongivande spelarna i det bronslaget.

21. Kristin Bengtsson

Ålder: 47 år

Position: Försvarare/mittfältare

Klubbar: IFK Viksjö 1977–1987, Hammarby IF 1988–1996, 2008–2010, Öxabäck/Marks IF 1997–1998, Suzuyo Shimizu 1998, FK Athene Moss 1999, Landvetter IF 1999–2000, San Diego Spirit 2001, Carolina Courage 2001, Malmö FF 2002, Kopparbergs/Landvetter IF 2003, Djurgårdens IF 2004–2007.

Landskamper/mål: 157/14

Kommentar: Fysisk spelare som vann Diamantbollen två gånger med tio års mellanrum; 1994 och 2004. Var med i silverlaget i VM 2003 och spelade i Hammarby i över ett decennium.

20. Frida Östberg

Ålder: 39 år

Position: Allround

Klubbar: Umeå IK 1995–2005, 2008, Linköpings FC 2006–2007, Chicago Red Stars 2009.

Landskamper/mål: 78/2

Kommentar: Spelade allt utom en OS-final och krönte sin karriär med en diamantboll 2008. En allround, fysisk och energirik spelare som spelade på alla positioner.

19. Karolina Westberg

Ålder: 39 år

Position: Försvarare

Klubbar: Malmö FF 1995–2004, Umeå IK 2005–2009.

Landskamper/mål: 126/2

Kommentar: Spelade 300 matcher för Malmö FF och utsågs till årets back 2003 efter ett fint silvermästerskap. Tog fyra SM-guld med Umeå.

18. Lisa Dahlkvist

Ålder: 30 år

Position: Mittfältare

Klubbar: Karlslunds IF 2004, Kif Örebro 2005, 2015-, Umeå IK 2006–2009, Kopparbergs/Göteborg 2010–2011, Tyresö FF 2012–2014, Avaldsnes IL 2014, PSG 2015–2016.

Landskamper/mål: 130/11

Kommentar: Fick sitt genombrott under Sveriges lyckade VM 2011 där hon gjorde tre mål. Hade flera tyngre år i landslaget under Pia Sundhage . Blev matchhjälte vid två straffläggningar vid OS-silvret i fjol.

17. Anneli Andelén

Ålder: 49 år

Position: Anfallare

Klubbar: 1983–1994 Öxabäck IF, Suzuyo Shimizu 1995–1998.

Landskamper/mål: 88/37

Kommentar: Skyttedrottning i damallsvenskan 1992, 1993, 1994 och spelade sedan i Japan. Tog flera mästerskapsmedaljer med Sverige.

16. Caroline Jönsson

Ålder: 39 år

Position: Målvakt

Klubbar: Malmö FF/Ldb FC Malmö 1996–2008, Chicago Red Stars 2009, Umeå IK 2010–2013.

Landskamper/mål: 80/0

Kommentar: Tongivande när Sverige tog VM-silver 2003. Utsedd till årets målvakt två gånger.

15. Jane Törnqvist

Ålder: 42 år

Position: Försvarare

Klubbar: Häverödals SK 1989–1990, Rimbo IF 1991–1992, Tyresö FF 1993–1995, Hammarby IF DFF 1996–1998, Älvsjö AIK FF 1999–2002, Djurgården IF 2003–2007, Kopparbergs/Göteborg FC 2008–2012.

Landskamper/mål: 109/11

Kommentar: Säker försvarsspelare och flerfaldig svensk mästare. Var med i det svenska silverlaget i VM 2003.

14. Therese Sjögran

Ålder: 40 år.

Position: Mittfältare.

Klubbar: Veberöds AIF 1991–1996, Wä IF 1997–1998, Kristianstad/Wä DFF 1999–2000, Malmö FF 2001–2010, Sky Blue FC 2011, FC Rosengård 2012–2015.

Landskamper/mål: 214/21.

Kommentar: Är med sina 214 landskamper mesta landslagsspelaren genom tiderna i Sverige. Dubbel diamantbollenvinnare som tagit EM-silver 2001, VM-silver 2003 och VM-brons 2011.

13. Hedvig Lindahl

Ålder: 34 år

Position: Målvakt

Klubbar: DFK Värmbol 1996–1998, Tunafors SK 1998–2000, Malmö FF 2001–2003, Linköpings FC 2004–2008, Kopparbergs/Göteborg FC 2009–2010, Kristianstads DFF 2011–2014, Chelsea 2015-.

Landskamper/mål: 138/0

Kommentar: Mesta landslagsmålvakten har haft djupa dalar och höga toppar i Blågult. Har gått från missar och hårt kritiserad till OS-hjälte och världsstjärna.

12. Caroline Seger

Ålder: 32 år.

Position: Mittfältare.

Klubbar: Stattena IF 2001–2004, Linköpings FC 2005–2009, Philadelphia Independence 2010–2011, Western New York Flash 2011, LdB FC 2011, Tyresö FF 2012, Paris Saint-Germain 2014–2016, Lyon 2016-.

Landskamper/mål: 171/24

Kommentar: Ledargestalt och stora nyckeln i dagens Blågult. Dubbla EM-brons, ett VM-brons och OS-silver på meritlistan.

11. Hanna Marklund

Ålder: 39 år.

Position: Försvarare.

Klubbar: Sunnanå SK 1993–1999, 2005–2007, 2009–2010. Umeå IK 2000–2004.

Landskamper/mål: 118/6

Kommentar: Var med och tog EM-silver 2001 och VM-silver 2003. Vann tre SM-guld och två Uefa Women’s Cup med Umeå.

10. Nilla Fischer

Ålder: 32 år.

Position: Försvarare.

Klubbar: Kristanstad/Wä DFF 2000–2003, LcB FC Malmö 2003–2011, Linköpings FC 2012–2013, VfL Wolfsburg 2013-

Landskamper/mål: 160/22

Kommentar: Numera försvarsgeneral i landslaget som hon tagit både VM-brons, EM-brons och OS-silver med. Kapten i Europatopplaget Wolfsburg.

9. Anette Börjesson

Ålder: 62 år.

Position: Försvarare

Klubbar: Jitex BK

Landskamper/mål: 70/12

Kommentar: Kapten i det lag som tog EM-guld 1984. Hon vann sex SM-guld och tre cupguld under karriären.

8. Elisabeth Leidinge

Ålder: 60 år

Position: Målvakt

Klubbar: Gif Sundsvall 1973–1978, Jitex BK 1979–1991, Malmö FF 1992–1995.

Landskamper/mål: 112/0

Kommentar: Målvaktsjätte och banbrytare som var med i bronslaget i VM 1991 och fick Diamantbollen samma år. Var med under Jitex storhetstid och vann fyra SM-guld och tre cupguld med laget.

7. Lena Videkull

Ålder: 54 år

Position: Anfallare

Klubbar: Trollhättans IF 1981–1985, Kronängs IF 1986, Öxabäcks IF 1987–1988, Malmö FF 1989–1998.

Landskamper/mål: 111/71

Kommentar: En målspruta av rang som var med och tog EM-guld 1984, VM-brons 1991, EM-silver 1987 och 1995 och EM-brons 1989.

6. Malin Andersson

Ålder: 44 år

Position: Mittfältare

Klubbar: Arkelstorps IF, Wä IF, Älvsjö AIK, Malmö FF.

Landskamper/mål: 151/38

Kommentar: Tilldelades Diamantbollen 1995 och storspelade på mittfältet med sin fina högerfot. Spelade tre VM-turneringar, tre OS-slutspel och fyra EM. VM-silvret 2003 höjdpunkten i karriären. Var med under Älvsjös AIK:s guldera och vann fem SM-guld i rad med dem 1995–1999.

5. Hanna Ljungberg, anfallare.

Ålder: 38 år

Position: Anfallare

Klubbar: Sunnanå SK 1994–1998, Umeå IK 1998–2009.

Landskamper/mål: 130/72

Kommentar: Debuterade i landslaget redan vid 17 års ålder och var sedan högst bidragande till VM-succén 2003. Vann Diamantbollen efter säsongen 2001/2002 då hon gjorde hela 39 mål för Umeå. Snabb, löpvillig och glödhet i straffområdet. Avslutade karriären redan som 30-åring på grund av skador.

4. Malin Moström

Ålder: 41 år

Position: Mittfältare

Klubbar: Umeå IK 1995–2006, 2007.

Landskamper/mål: 113/21

Kommentar: En starkt bidragande orsak till Umeås dominans inom svensk och europeisk fotboll i början av 2000-talet, och även en nyckelspelare under samma period i Blågult. Var Umeå trogen under karriären och hennes tröjnummer 6 kommer för alltid tillhöra henne. En grovjobbande målskytt.

3. Lotta Schelin

Ålder: 33 år

Position: Anfallare

Klubbar: Mölnlycke 2000–2002, Göteborg FC 2001–2008, Lyon 2008–2016, FC Rosengård 2016-

Landskamper/mål: 181/86

Kommentar: Har haft en nyckelroll i Sveriges tre senaste medaljer. Hon var bäst 2011, vann guldskon 2013 och var anförare och hårt arbetande defensivt i vunna OS-silvret ifjol. Sveriges bästa målskytt genom tiderna och vinnare av diamantbollen fem gånger varav fyra gånger i rad.

2. Pia Sundhage

Ålder: 57 år

Position: Allround

Klubbar: Falköpings KIK 1978, Jitex BK 1979–1981, 1984, 1985, 1987–1989, Östers IF 1982–1983, ROI Laxio 1985, Stattena IF 1985, Hammarby 1986,1990–1996.

Landskamper/mål: 146/71

Kommentar: Sveriges första riktigt stora stjärna på damsidan, legendar som dominerade i flera decennier. Var med och tog ett svenskt EM-guld 1984. En komplett spelare som var bra i flera positioner. Vann fyra SM-guld med Jitex och testade även spel en säsong i Italien 1985.

1. Victoria Sandell Svensson.

Ålder: 40 år

Position: Mittfältare/anfallare.

Klubbar: Nittorps IK 1991–1996, Jitex BK 1997, Älvsjö AIK FF 1998–2002, Djurgården/Älvsjö 2003–2009.

Landskamper/mål: 166/68

Kommentar: Dubbel diamantbollenvinnare som fick ta emot priset en andra gång efter Blågults VM-silver 2003 där Svensson var i en helt egen klass. Var även med och tog EM-silver 2001 och vann fyra SM-guld med Älvsjö AIK FF och Djurgården/Älvsjö under sin framgångsrika karriär. Målskytt och spelgeni i ett.