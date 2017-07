”Lagerbäck kanske hatar den humorn”

”Matscelo” från doldis till jätteprofil – efter lagkamraternas kupp

Under en matlagningskurs förvandlades Mats Solheim till ”Matscelo” och fick över en natt den uppmärksamhet han under fem års idogt kämpande så väl förtjänat.

För Sportbladet berättar Solheim om spelet bakom det uppmärksammade Instagram-kontot och den ogenerade flörten med Norges förbundskapten Lars Lagerbäck.

– Jag vet inte varför han inte svarat. Han kanske hatar det typen av humor, skrattar 29-åringen.

I fem år var Mats Solheim killen som gnetade på, först i Kalmar och sedan i Hammarby. Uppskattad av lagkamraterna men märkligt anonym för den breda publiken. Men en kväll i april i år bestämde sig en lagkamrat i ”Bajen” för att ändra på det.

Solheim blev över en natt ”Matscelo” och succén given. I dag är 29-åringen på väg att bli en av Hammarbys och kanske snart även hela allsvenskans stora profiler.

– Det är kul. Det här Instagram-kontot har säkert lite med det att göra och det finns tre-fyra gubbar till här som borde intervjuas om det. Jag kan inte ta på mig all ära, det är mer att jag ställt upp än att jag styr upp grejer, säger Solheim.

Tysklands-proffset huvudmisstänkt

Det hela började under Hammarbys försäsong när laget, i syfte att stärka banden lagkamraterna emellan, samlades för att laga mat tillsammans. När kycklingen väl var genomstekt hade någon i gänget i hemlighet startat ”The official instagram for Mats ’Sinedine’ Solheim”. Vem som egentligen ligger bakom kontot är hemligt men en uppgiftslämnare uppger för Sportbladet att Richard Magyar, nu i tyska Greuther Fürth, varit en av de mest drivande.

Sedan dess har antalet följare lyft till snart 5000 efter att Solheim spexat loss på ett sätt som är ovanligt att se inom den professionella fotbollen.

– Många andra fotbollskonton är ganska seriösa med fokus. Jag är också jätteseriös med min fotboll men det måste också finnas utrymme för att skratta lite och att det får vara roligt, säger försvararen.

Det är samtidigt tydligt att Mats Solheim inte är helt van eller bekväm med den nyvunna uppmärksamheten. När vi träffas på Hammarbys träningsanläggning på Årsta IP gör han tidigt klart att han ogärna pratar för mycket om kontot för att inte stjäla uppmärksamheten från den kommande matchen mot Örebro. Ett lag som väcker speciella minnen för Solheim.

”Då hade hela handen gått av”

Under en bortamatch mot Örebro i september 2014 fick Kalmar sin målvakt utvisad. Då alla byten redan var genomförda tvingades en av utespelarna ställa sig mellan stolparna.

Mats Solheim ställde upp och fick order från målvaktstränaren om vilket håll han skulle dyka åt men Alhassan "Crespo" Kamara kunde ändå enkelt rulla in straffen. Som tur var – skulle det visa sig.

– Hade jag gått på instinkt istället och gått åt rätt håll hade jag kanske tagit den men då hade jag nog brutit hela armen för båtbenet var tydligen av på mig. Jag trodde jag hade stukat armen men det visade sig på röntgen efter säsongen att det var av. Så de har sagt åt mig att hela handen kanske hade gått av om jag räddat straffen. Men jag släppte inte in några fler mål än straffen i alla fall, fast det är nog det sämsta målsnittet för en målvakt i allsvenskans historia.

På lördag väntar alltså ett nytt möte med Örebro för Solheim – denna gång i Hammarbys tröja och förhoppningsvis utan några målvaktshandskar på.

– De kommer från en bra period men vi har inte förlorat på hemmaplan och jag tycker att vi har varit stabila. Vi hade lite otur mot Häcken när de får ett mål efter 45 minuter som gör att matchbilden förändras efter en ganska bra halvlek av oss. Men det kommer bli en ny jämn match, de flesta är det i år även för topplagen.

Den där typen av jämna matcher, där det handlar om att minimera misstag och ta vara på de chanser som ges, som ofta passar Mats Solheim. En spelstil som gjort 29-åringen till en favorit bland lagkamrater och tränare men aldrig gett honom den breda uppskattning bland fotbollspubliken som mer offensiva och ”sevärda” spelare kanske får.

Men 29 år gammal börjar Mats Solheim alltså oväntat nog bli killen i rampljuset. En del av äran har lagkamraterna där mer eller mindre hela Hammarbys spelartrupp i dag hjälper till att sköta försvararens Instagram-konto men en stor anledning är också Solheim själv.

”Jag fick Lagerbäcks nummer”

För det allra mest uppmärksammade inlägget var Mats Solheims eget verk. Detta när han, efter att inte heller senast ha blivit uttagen i den norska landslagstruppen, skickade två sms till förbundskapten Lars Lagerbäck.

”Men tror du glömde mig i truppen, men kanske nästa gång. Hälsning Mats Solheim”, skrev 29-åringen i det första meddelandet och följde tolv dagar senare upp med:

”Måste nästan veta om jag kommer med snart, för vi har en sponsorgolf 17 juni jag måste ta ställning till annars. Trevlig dag. Med vänlig hälsning Mats Solheim (Hammarby).

(Se hela meddelandet längst ner i artikeln)

Solheim bekräftar nu också att det var Lars Lagerbäcks riktiga nummer.

– Jag fick ett nummer som skulle vara hans men om han har kvar det vet jag inte så det kan bero på det att jag inte fått något svar. Annars kan det vara så att han hatar den typen av humor eller så tycker han att det är roligt men kan inte uttala sig. Jag vet inte hur jag ska tolka det men det är ändå mer som en rolig grej. Jag är snart 30 år nu, hade jag kommit med i landslaget hade det varit jättekul att se om jag håller på den nivån men det finns jättebra ytterbackar i Norge nu och det är kanske den position som är allra svårast att slå sig in på. Så det är mer en rolig grej än att jag försöker komma med.

Är du bra nog för det norska landslaget?

– Det vet jag inte. De som spelar på de positionerna är jättebra men jag tror att jag skulle kunna göra ett bra jobb om jag fick chansen. Birkir (Már Sævarsson, Hammarbys isländske målvakt) spelade ju mot alla de stora stjärnorna, Ronaldo, Arnautovic, Rashford och allt det här, i EM och ingen av dem kom förbi honom. Men jag går ju förbi honom på träning varje dag...

