Asllani: ”Bäst att inte ses i den andra delen av stan”

Svenska landslagsstjärnan i stor intervju om livet i Manchester, landslagets nya förbundskapten och framtiden

Kosovare Asllani. Foto: MICHAEL WAGNER

MANCHESTER. Kosovare Asllani, 27, har världens bästa tränings- och matchförutsättningar i Manchester City.

Men att få inspiration av högsta världsklass från läktaren när Zlatan Ibrahimovic spelar några kilometer bort är inte att tänka på.

– Manchester City är tydliga med att jag representerar dem och våra fans. Då är det bäst att inte ses i den andra delen av stan, säger hon i en längre intervju med Sportbladet.

Landslagsmittfältaren är vad som bäst som kan beskrivas som dyngförkyld när hon slår sig ned bland fåtöljerna i byggnaden som huserar Manchester Citys ”mediazone”.

Då har jag passerat en vägbom och vakt för att först komma in på anläggningen, förbi en reception, identifierats, skrivit in mig och försetts med besöksbricka innan damlagets presschef tar emot och slår sig ned bredvid oss under intervjun i en lobby som platsat in på ett lyxhotell.

Under Kosovare Asllanis första säsong i fjol med Manchester City vann hon en dubbel, ligan och cupen.

– Bara för att vi vann dubbeln i fjol är det inget som går av sig själv. Tror man det så kommer vi förlora. Vi har lagt in en växel ytterligare och tränar ännu hårdare.

Vad innebär det?

– Jag är 8-10 timmar på anläggningen på dagarna. Jag går upp 06.20 och är på plats här vid åttatiden. 08.30 äter vi gemensam frukost. Sedan är det behandling, massage. 10.00 är vi i gymmet för lite uppvärmning, på planen 10.30. Efter träningen är det lunch tillsammans. Sedan ytterligare fotbollsträning eller gympass på eftermiddagen.

– Det blir långa dagar. Jag åker härifrån vid fyratiden på eftermiddagen.

– Seger och Fischer tror inte sina öron när jag berättar om det. De säger att de dyker upp en halvtimme innan träningen i Lyon och Wolfsburg och drar i väg direkt när den är över.

Inledde med 1–0-seger

Tävlingssäsongen inleddes i lördags med 1-0-seger hemma mot Reading i FA-cupen och Asllani spelade sista kvarten. På torsdag väntar Fortuna Hjörring i match ett i kvartsfinalen av Champions League. I april inleds ligan i form av en enkelserie under våren.

Efter sommaren inleds ett nytt ligaspel när man lägger om seriespelet till höst-vår.

– Jag hoppas att förutsättningarna finns för alla som har vanligt gräs att de kan ta hand om det. Det hade aldrig funkat i Sverige. Jag hoppas att det funkar här i december, säger Asllani och låter något skeptisk.

– För oss i Manchester City är det inga problem. Vi har överlägset bästa förutsättningar med vår arena. Den är eluppvärmd och planen är väldigt bra.

Vad är målsättningen för Manchester City den här säsongen efter att ha vunnit ligan och cupen i fjol?

– Att vinna.

Allt?

– Ja, helt klart.

– Vi har alla förutsättningar att vinna i alla turneringar vi är med i. Vi har ett väldigt bra lag och bredd med spelare som kan gå in och ersätta även vid skador. Med de kvaliteterna i truppen kan vi inte ha någon annan målsättning att vi vill vinna i allt vi ställer upp i.

FAKTA SÅ GJORDES INTERVJUN MED ASLLANI Manchester Citys pressavdelning begärde att få frågorna som skulle ställas till Kosovare Asllani i förväg. ✓ Frågor som berörde ekonomi och politik var inte tillåtna (Sportbladet ville fråga om USA:s hockeydamers hot att bojkotta VM och om Uefa:s rejält höjda bonusar i EM). ✓ Det var inte heller tillåtet att ställa för många frågor om svenska landslaget eftersom huvudparten av intervjun skulle handla om Manchester City. ✓ Även en fråga om hur ofta Asllani påminner Citynyförvärvet, amerikanskan Carli Lloyd, om Sveriges seger på straffar vid semifinalen i OS ströks av Manchester Citys presschef. ✓ Sportbladet uppmanades också att inte ställa frågor om spelare i andra klubbar (underförstått Zlatan Ibrahimovic), men presschefen Mercedes Antrobus tillät ändå den spontanfrågan i slutet av intervjun. ✓ Sportbladet diskuterade internt huruvida vi skulle genomföra intervjun under dessa förutsättningar. Vi bestämde oss för att testa och se om tillåtna frågor och svar ändå skulle ge något värt att publicera, men i så fall också redovisa under vilka förutsättningar intervjun genomförts. ✓ Kosovare Asllani själv har inte framfört några krav till Sportbladet om vilka frågor som skulle ställas. Läs mer

”Det blir fullt ös”

Det blir väldigt många titlar att tävla om under ett år med tanke på den här serieomläggningen…

– Ja, och sedan har vi EM också. Det blir fullt ös.

Vad innebär det matchmässigt för din del? Blir det några ledigheter?

– Vi kollade på det när landslaget var i Algarve. Det blir någon vecka ledigt innan vi samlas för EM-förberedelserna. Direkt efter EM så blir det ett slags försäsongsläger för mig med Manchester City eftersom den nya serien börjar sedan. Vi insåg i januari när vi körde igång med träningen att nu blir det fotboll i 1,5 års tid innan vi kan få en längre semester…Ganska sjukt egentligen.

Berätta om resurserna som Manchester City damlag har här?

– Det är världsklass. Vi har tillgång till allt som herrarna har. Vi tränar på samma anläggning på varsin fotbollsplan.

– Vi äter bra mat, vi har har läkare, fystränare, sjukgymnaster och faciliteter som är av högsta klass. Jag tror inte det finns någon annan damfotbollsklubb i världen som har de här förutsättningarna. Det handlar även hur Manchester City sköter marknadsföringen, hur klubben syns i sociala medier. Damlaget följs av över en miljon människor på Facebook. Vi visar många matcher live på Facebook. Klubben är aktiv på Instagram och Twitter.

– Här kliver man som damspelare rakt in i en professionell herrfotbollsvärld.

Publikintresset har gått rakt uppåt. Publikrekordet på Academy Stadion för damerna är på 4 096 åskådare mot Chelsea i höstas. City snittar 2 400 åskådare hemma att jämföras med damallsvenskans mest publikdragande lag, Eskilstunas 1897 åskådare per hemmamatch.

Är det en press på er med satsningen som görs?

– Ja, det är en enorm press på oss med de här förutsättningarna. Det är likadant för herrarna och spelarna i akademin. Akademikillarna tränar, äter, bor och pluggar här. Sedan har de egna chaufförer som kör dem runt i minibussar. Allt är kontrollerat och de ska inte ha något att skylla på som inte har funkat om det går dåligt på planen.

Kosovare Asllanis kontrakt med Manchester City gäller året ut.

– Jag är väldigt mån om att spela för de bästa klubbarna för att ha chansen att vinna titlar men även uppleva olika saker som jag gjort i USA, Frankrike och England. Men jag är inte 100-procentigt säker på vad jag vill göra nästa år. Min tränare har sagt till mig att han vill se mig i City en längre tid och klubben har börjat prata med min agent.

– Men om jag inte är lycklig här i slutet av året vill jag gärna kunna lämna om jag vill.

Sportbladets Michael Wagner och Kosovare Asllani.

”Man vill ha barn”

Hur länge spelar du fotboll?

– Jag kommer inte spela tills jag är 35 år.

Innebär det tills du är 30 eller 32…?

– Det blir där runtomkring. Det är inte superlång tid kvar. Det gäller att göra det bästa och få ut det mesta av ens karriär.

Är det den biologiska klockan som påverkar?

– Ja, så klart. Man vill ha barn. Men det där är personligt.

Kan du tänka dig att återvända till fotbollen i ett senare skede?

– Det vet jag inte. Man ska aldrig säga aldrig. Men skaffar man barn så vill jag vara med min familj så mycket som möjligt. Det enda jag kan säga säkert är att jag inte kommer spela tills jag är 35 år.

Förutom titeljakt med Manchester City ska Asllani med det svenska landslaget bygga vidare på framgången från OS och ett lyckat kval i sommarens EM-slutspel i Holland.

– Förväntningarna ska vara höga på oss efter ett OS där vi tog silver. I EM tvingas vi nog spela lite annorlunda och föra matcherna mera själva. Det är klart att vi vill vinna EM-guld. För att ta oss dit måste vi verkligen fokusera på en match i taget – och i första matchen möter vi Tyskland, säger Asllani.

Vad tycker du om valet av Peter Gerhardsson som ny förbundskapten?

– Jag vet inte så mycket om honom, men de jag pratat med är väldigt positiva. Jag har förstått att han är lite mer för bollinnehav. Det blir intressant att se hur han får in det hos oss. Sedan får han (Magnus) Wikman som assisterande och han har jag haft som tränare i Linköping. Vi har redan den fysiska och defensiva biten med oss i damlandslaget. Det ska bli intressant att se hur de kan utveckla annat. Vi har ju redan börjat med processen mot större bollinnehav.

I drygt tre år spelade Kosovare Asllani i samma klubb, Paris SG, som Zlatan Ibrahimovic.

Nu är två av Sveriges bästa fotbollsspelare storstjärnor i två olika klubbar i Manchester.

Från där vi sitter på Citys träningsanläggning vid Etihad Stadium i östra Manchester till Old Trafford i väster är det knappt sju kilometer – men ett gigantiskt avstånd fotbollsmässigt.

”City har varit tydliga”

Hur mycket frågor får du om Zlatan i Manchester?

– Alla känner ju till honom. Men den här klubben är väldigt fokuserad på att jag representerar Manchester City.

– Det är ingen hit för klubben om jag går på en av Uniteds matcher till exempel.

Hade du velat göra det?

– Det hade varit intressant att kolla, se hur det är. Men Manchester City har varit tydliga med att jag representerar klubben och vi har våra fans. Då är det bäst att inte ses i den andra delen av stan.

Vad tycker du om hans säsong?

– Fantastisk än så länge. Det är imponerande och, det är kanske konstigt att jag säger det, men jag är glad för att det går bra för honom. Att ha gått från PSG, den franska ligan är inte den bästa, och komma till den engelska ligan som är den bästa i världen och kunna leverera här också är imponerande.

Att det känns konstigt att säga det, tänker du på historiken mellan Zlatan och damlandslaget då?

Asllani ler och harklar den rossliga halsen.

– Allt det har jag lagt åt sidan, det är inget jag tänker på. Det är roligt att det går bra för honom.

FAKTA Kosovare Asllani. Ålder: 27 (född 29 juli 1989 i Kristianstad). Bor: Manchester, England. Position: Anfallare. Klubb: Manchester City. Tidigare klubbar: Vimmerby IF (2003–07), Linköpings FC (2007–11), Chicago Red Stars (våren 2010), Kristianstads DFF (2012), Paris Saint-German (2012–16). Landskamper/mål: 98/27. Läs mer