Fansens protester efter ny Arsenalförlust

Pressen på Arsene Wenger och Arsenal blir allt hårdare.

I dag knäckte West Bromwich Londonlaget med 3–1 och bortaläktaren fylldes med ”Wenger out”-skyltar.

– Jag vet vad jag kommer att göra, ni får snart reda på det, säger Wenger själv om sin framtid.

Redan inför mötet med West Bromwich var Arsene Wengers framtid i Arsenal det stora samtalsämnet. Strax före avspark flög ett plan över West Bromwich hemmaarena The Hawthorns med budskapet ”No contract, Wenger out”.

Kort senare kontrade en annan fansgruppering med att flyga över arenan med ”In Wenger we trust” som banderoll.

Men Wengers supportrar skulle tystna allt mer eftersom matchen spelades.

Motståndarna ber Wenger att stanna

Först gjorde Craig Dawson 1–0 för hemmalaget och även om Alexis Sanchez kvitterade så gick Arsenal in i halvtid med en dålig känsla sedan Peter Cech tvingats gå av med skada.

Och i andra halvlek fortsatte Arsene Wengers bekymmersrynka att växa. Arsenalfostrade Hal Robson Kanu hann bara vara på plan i en minut innan han satte 2–1 i 55:e minuten efter en rörig situation. 3–1 satte Craig Dawson efter att Arsenal, precis som på 1–0 , missat markera honom på en fast situation.

– Det är pinsamma aktioner, du kan inte släppa över spelare i målgården. Att sätta Oxlade Chamberlain mot Dawson, hur kan man ens tänka den tanken?, säger Bosse Petersson i Viasat.

”Sviker oss själva”

Oxlade Chamberlain var också besviken på lagets försvarsspel:

– Vi sviker oss själva på tredje målet. Vi måste försvara oss bättre, säger han.

Förlusten är Arsenals fjärde på dem fem senaste Premier League -matcherna och vägen till Champions League börjar se allt svårare ut.

På bortaläktaren visade Arsenalfansen sitt missnöje för Wenger med att hålla upp skyltar med ”Wenger out” på flera håll. Men än tydligare blev månne Wengers pressade situation när West Bromwichs fans tog ton och sjöng:

”Arsene, we want you to stay”.

Fransmannen fick så klart frågan om sin framtid efter matchen. Men några svar ville han inte ge.

– Jag vet vad jag kommer att göra, ni får snart veta, säger han enligt BBC.