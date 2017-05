Första matchen på två år – då blev ”Stam” AIK:s hjälte

Foto: CMORE

Han hade inte gjort en allsvensk match sedan sommaren 2015.

Då klev Kenny Stamatopoulos in och blev hjälte i tvillingderbyt mot Djurgården.

– Det var väldigt känslosamt, säger en tårögd målvakt till C More direkt efter matchen.

Djurgårdens derbyförbannelse håller i sig.

Någon derbyvinst har det inte blivit sedan 2011 – och i kväll kom ytterligare en förlust hemma mot ärkerivalen AIK.

Trots ett dominerande bollinnehav från blåränderna var det gästerna som fick utdelning i den första halvlekens 20:e minut. Detta när AIK-försvararen Per Karlsson byttes ut på grund av skada till förmån för Simon Thern .

Nyförvärvet hade inte ens varit på plan i en minut när han på ett tillslag bredsidade in ledningsmålet via en touch på Jacob Uns Larsson som ställde Andreas Isaksson .

– Det gick snabbt. Jag var inte riktigt med på att komma in där. Det var bara rätt in i det och stänka dit den, så det var inte så dumt, sa målskytten till C More i halvtid.

Stamatopoulos hjälte för AIK

I den andra halvleken fortsatte Djurgården att föra matchen men hade förtvivlat svårt att skapa heta lägen.

AIK:s Kenny Stamatopoulos hade inte spelat en allsvensk match sedan sommaren 2015 men testades till en början inte nämnvärt.

I stället var det på Isakssons sida det hettade till. De flesta räknade nog med att Mohammed Al-Hakim skulle peka på straffpunkten när Jacob Uns Larsson tydligt fällde Sauli Väisänen men domaren friade.

I slutminuterna blev det dock desto mer svettigt för Stamatopoulos.

Den 37-årige keepern stod för flera fina ingripanden – det vassaste med en jätteräddning när Jonas Olsson fick till ett hårt avslut från nära håll.

Senast Stamatopoulos spelade match var i en landskamp för Kanada mot Uzbekistan förra sommaren. Comebacken mot Djurgården kunde inte slutat bättre för målvakten.

– Det var väldigt känslosamt. Det var samma känslor som när Ivan gick bort, sa en mycket känslosam Stamatopoulos efter matchen.