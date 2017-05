Första matchen på två år – då blev ”Stam” AIK:s hjälte mot Dif

Foto: CMORE

Han hade inte gjort en allsvensk match sedan sommaren 2015.

Då klev Kenny Stamatopoulos in och blev hjälte i tvillingderbyt mot Djurgården.

– Det var väldigt känslosamt, säger en tårögd målvakt till C More direkt efter matchen.

Djurgårdens förbannelse håller i sig.

Någon derbyvinst har det inte blivit sedan 2011 – och i kväll kom ytterligare en förlust hemma mot ärkerivalen AIK.

Trots ett dominans i bollinnehav från blåränderna var det gästerna som fick utdelning i den första halvlekens 20:e minut. Detta när AIK-försvararen Per Karlsson byttes ut på grund av skada till förmån för Simon Thern .

Nyförvärvet hade inte ens varit på plan i en minut när han på ett tillslag bredsidade in ledningsmålet via en touch på Jacob Une Larsson som ställde Andreas Isaksson .

– Det gick snabbt. Jag var inte riktigt med på att komma in där. Det var bara rätt in i det och stänka dit den, så det var inte så dumt, sa målskytten till C More i halvtid.

LÄS OCKSÅ Dif-värvningen rasande – på AIK:s naprapat

Stamatopoulos hjälte för AIK

I den andra halvleken fortsatte Djurgården att föra matchen men hade förtvivlat svårt att skapa heta lägen.

AIK:s Kenny Stamatopoulos hade inte spelat en allsvensk match sedan sommaren 2015 men testades till en början inte nämnvärt.

I stället var det på Isakssons sida det hettade till. De flesta räknade nog med att Mohammed Al-Hakim skulle peka på straffpunkten när Jacob Une Larsson tydligt fällde Sauli Väisänen men domaren friade.

I slutminuterna blev det dock desto mer svettigt för Stamatopoulos.

Den 37-årige keepern stod för flera fina ingripanden – det vassaste med en jätteräddning när Jonas Olsson fick till ett hårt avslut från nära håll.

”Samma känsla som när Ivan gick bort”

Senast Stamatopoulos spelade match var i en landskamp för Kanada mot Uzbekistan förra sommaren. Comebacken mot Djurgården kunde inte slutat bättre för målvakten.

– Det var väldigt känslosamt. Det var samma känslor som när Ivan (Turina) gick bort. Jag kan knappt prata just nu, sa en mycket tagen Stamatopoulos med tårar i ögonen efter matchen.

– Jag är bara så glad att vara en del av den här gruppen. Jag är lyckligt lottad att vara här i AIK. Jag älskar det här laget av hela mitt hjärta. Vi visade att vi är en stabil enhet, vi tog oss samman.

En som var full av beundran av målvaktsveteranens insats var förstekeepern Oscar Linnér.

Linnér: ”Bugar för honom”

20-åringen var avstängd efter tre gula kort – något som AIK alltså inte led allt för mycket av.

– Jag ställer mig på knä för honom och bugar, säger han och tillägger:

– Det är en människa som alltid har ställt upp extremt mycket för mig personligen. Han är en extremt stor inspirationskälla. Det värmer inte bara mitt hjärta att han gör en sån här match i dag. Det värmer nog allas hjärta.

Linnér unnar sin lagkamrat all framgång.

– Jag gläds nog mer åt det här, än en vinst där jag själv hade stått i mål.

Han hade tårar i ögonen efteråt.

– Jag såg det. Det visar vilket hjärta han har för klubben och hur mycket han uppskattar AIK och alla som ställt upp för honom. Jag är nästan ordlös. Hatten av för "Stam".

Inne i omklädningsrummet hyllades Stamatopoulos ordentligt av hela laget, meddelar en ledare för Sportbladet.

På initiativ från Nils-Eric Johansson fick 37-åringen en stående ovation som pågick i flera minuter.

LÄS OCKSÅ Bank: Djurgården får leva med att alla undrar om de ens kan vinna längre

DET HANDLAR BARA OM @Kennystam69! #HERO DET HANDLAR BARA OM @Kennystam69! #HERO