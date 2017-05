Stamatopoulos: ”Jag grät som en bebis”

Inte en allsvensk match på två år.

Inkastad mellan stolparna mitt under matchfixningsskandalen.

Då brast det för derbyhjälten efter slutsignalen.

– Jag grät som en liten bebis. Jag kunde inte sluta gråta, säger Kenny Stamatopoulos.

Kenny Stamatopoulos omringades av lagkamraterna direkt efter slutsignalen. Samtidigt skanderade bortaklacken kanadensarens namn så det dånade på Tele2 Arena.

– Jag grät som en liten bebis. Jag kunde inte sluta gråta. Det var så mycket känslor. Det känns som att 150 kilo försvann från mina axlar.

Veteranmålvakten hade gjort sin första allsvenska match på knappt två år. Med Oscar Linnér avstängd kastades kanadensaren in i startelvan. Mitt under den matchfixningskris som plågar AIK. Ändå stängde målvakten igen under derbyt mot Djurgården – och AIK vann matchen med 1–0.

Fick stående ovationer

Efteråt samlade lagkaptenen Nils-Eric Johansson alla spelare i omklädningsrummet och så gav hela laget en stående ovation för Stamatopoulos som pågick i flera minuter.

– Det är som en saga. Det är mycket känslor bakom. Det har varit en tuff vecka för hela laget. Vi har varit med om mycket.

Hur har det varit att ladda upp inför den här matchen?

– Jag vill bara säga att vi som lag visar att vi är enade. Vi ställer upp för varandra och bevisar för fotbollsvärlden att vi är en stark klubb. Vi vaktar varandras ryggar och jag är så tacksam över att få spela för AIK.

”Bara glad att det är över”

Men målvakten medger att det var svårt, nästan övermäktig, att kunna kontrollera sina känslor och lyckas fokusera på matchen.

– Det var så många känslor i hjärnan redan före matchen. Det var problemet för mig. Så nu är jag bara glad att det är över.

Var det så tufft att spela?

– Det var precis så tufft att spela. Från första sekunden var det svårt för mig. Med tanke på allt som har hänt – allt kommer bli kritiserat – så är jag bara glad att matchen är över.

”Jag bugar för honom”

Stamatopoulos har agerat mentor åt nuvarande förstemålvakten Oscar Linnér under ett par säsonger. Den unge adepten var full av beundran efter matchen.

– Jag ställer mig på knä för honom och bugar, säger han och tillägger:

– Det är en människa som alltid har ställt upp extremt mycket för mig personligen. Han är en extremt stor inspirationskälla. Det värmer inte bara mitt hjärta att han gör en sån här match i dag. Det värmer nog allas hjärtan.

Han grät efteråt.

– Jag såg det. Det visar vilket hjärta han har för klubben och hur mycket han uppskattar AIK och alla som ställt upp för honom. Jag är nästan ordlös. Hatten av för "Stam".

