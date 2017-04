Drömstart för Djurgården - körde över Elfsborg

Nollade och ifrågasatta – men mot Elfsborg lossnade det.

Djurgården tog tre poäng efter en drömstart med två snabba mål.

Dif vann till slut med 3–0.

– Jag är väldigt lycklig över det, säger tränaren Özcan Melkemichel.

Djurgårdens IF var aktiva under januarifönstret och inför säsongspremiären mot Sirius var förväntningarna höga. Det blev platt fall. Sedan följde 0–0 mot Häcken.

I dag lossnade det fullständigt.

– Svårt att få en bättre start. Jag tycker att vi spelat bra i flera matcher, men inte fått utdelning. Nu kom allting. Det var en fin eftermiddag för oss. När det gäller in tidigt i matchen får vi mycket energi. Det är kul, säger Kim Källström till C More.

Två snabba mål

Gustav Engvall , som var osäker till spel på grund av en smäll mot Häcken, blev frispelad av Elliot Käck i den andra minuten. Anfallaren sköt in 1–0 vid ena stolpen.

– Varje träning och match kan göra oss bättre. Gustav gör en bra löpning när han blir fri, det tar ju tid att sådant ska sitta mellan spelare, säger Kim Källström.

I den femte minuten fick Dif frispark, till höger en bit in på offensiv planhalva. Kim Källström skickade in bollen i boxen och Kerim Mrabti kunde omarkerat nicka in 2–0.

Elfsborg hade möjligheter att ta sig in i matchen. Alex Dyer fick ett kanonläge när han tog sig fram i offensiv straffområde i början av andra halvlek. Men Dyer sköt över.

Erikssons fastställde slutresultatet

Istället kunde Magnus Eriksson göra 3–0 på en passning från Othman El Kabir. Elfsborgs försvarsspel var otroligt passivt när Eriksson fick nicka in matchens tredje mål.

Resultatet innebär att Dif står på fyra poäng efter tre seriematcher. Elfsborg har tre poäng.

– Det är som alltid. Vinner man är det rätt upp i himlen, men det gäller att vi stannar med båda fötterna på jorden, säger Källström.

– Det är ju alltid bättre att vinna än att förlora.

Matchens fem bästa

+++++ Andreas Isaksson, målvakt, Djurgården

Det behövs något överjävligt för att göra mål på "Isak" just nu

++++ Kerim Mrabti, mittfältare, Djurgården

Flätar samman lagets offensiv med fina kombinationer

+++ Jonas Olsson, back, Djurgården

Utgick skadad, men dominant fram till dess

++ Simon Lundevall, mittfältare, Elfsborg

Sylvass i spelet en mot en

+ Kim Källström, mittfältare, Djurgården

Frustande frenesi varvat med genomklokt bollrullande

Domare: Andreas Ekberg, Lund +++

Matchen: +++

Betyg: Per Bohman