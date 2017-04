Mardrömsstart gav ny förlust för Kalmar

Foto: C More

Kalmar FF fortsätter läcka. Åtta insläppta mål på två matcher.

Efter en mardrömsstart med 3–0 i baken efter en halvtimme och Rasmus Elm skadad blev det förlust i Smålandsderbyt mot Jönköpings Södra i dag.

Resultatet gör att KFF ligger sist i allsvenskan efter tre omgångar.

I dag var det dags för Smålandsderby mellan Kalmar FF och Jönköping Södra.

Kalmar skulle ta revansch för de fem insläppta målen i hemmapremiären mot Elfsborg – men det blev en mardrömsstart.

Efter en halvtimme tryckte Tommy Thelin in 3–0 till gästerna efter svagt försvarsspel Marko Biskupovic.

Då hade redan Robert Gojani gjort 1–0 och Árni Vilhjalmsson rullat in 2–0.

Rasmus Elm skadad och utbytt

Och som att det inte vore nog.

Efter 20 minuter tvingades KFF byta ut lagkaptenen Rasmus Elm som haltat runt på plan några minuter efter att ha fått en smäll.

Utan Elm på plan kunde Romario reducera på en frispark minuten innan paus.

Men även om hemmalaget i andra halvlek kunde trycka på med inlägg och fasta situationer så blev det inga fler mål.

– Tungt. Vi är väldigt obeslutsamma i allt vi gör, framför allt i defensiven. Vi har svårt att skapa målchanser och är väldigt lätta att göra mål på just nu, säger Kalmars Stefan Larsson till C More.

Sist i allsvenskan

3–1 förlusten gör att Kalmar nu släppt in åtta mål på sina två första hemmamatcher, och bara har en poäng efter tre omgångar. En poängskörd som placerar laget sist i allsvenskan.

För Jönköpings Södra blev det säsongens första seger efter att ha tappat tunga poäng i de två första omgångarna, och står nu på fyra poäng.

– En bra första halvlek. Vi visste att ligger vi rätt i våra positioner så kan de inte störa oss. I det stora hela tycker jag det är rättvist, säger Tommy Thelin.