Gefle bröt sviten: ”Oerhört skönt”

Åtta raka förluster.

Då tog Gefle en blytung seger borta mot Trelleborg.

– Oerhört skönt för oss, klubben och våra fans, säger tränaren Poya Asbaghi till C More efter 1–0-vinsten.

Gefle har befunnit sig i fritt fall sedan man ramlade ur allsvenskan efter elva raka säsonger i fjol.

Laget hade åtta raka förluster inför mötet borta med Trelleborg och har både hunnit med att byta tränare och att göra förändringar i styrelsen de tre senaste veckorna.

På måndagen fick Gefle nytt hopp.

”Mer kompakta”

Krislaget bortaslog Trelleborg med 1–0 och tog tre blytunga poäng, men ligger fortfarande sist på åtta.

– Vi är mer kompakta som lag nu, har ett annorlunda presspel. Vi håller bättre i bollen och har bättre rörelse, säger Deniz Hümmet, som tryckte in avgörande 1–0 i tolfte, till C More.

Anfallaren skickade i väg ett hårt och oväntat skott som ställde Marko Johansson i hemmamålet.

– Han var lite skymd, så det var läge att klippa till. Bollen ”wobblade” lite. Ett godkänt mål, säger Hümmet om sitt femte mål för säsongen.

Matchen saknade inte chanser. Trelleborg hade bland annat ett skott i stolpen i 40:e (Dino Islamovic), innan Gefle krigade in ännu en boll i mål men vinkades av för offside minuten senare.

Öppet mål

TFF:s Jakob Palander missade också öppet mål efter ett inlägg i 58:e, men trots stor dominans i andra lyckades skåningarna inte få in någon kvittering.

Gefle-tränaren Poya Asbaghi var lättad över första trepoängaren sedan den 21 april.

– Oerhört sköna poäng för oss, klubben och alla fans hemma i Gävle. Det här har de väntat på, säger 31-åringen.

Förlusten var Trelleborgs första på hemmaplan den här säsongen.

⁠ Aktuell tabell hittas HÄR.

