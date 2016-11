Glödheta toppmötet

Träningsoveraller kan se så annorlunda ut. Båda männen framför mig bär plagget, men skillnaden hade inte varit större om den ena kommit i frack och den andra i brottartrikå.

”Pagge” liknar den där fotbollsfarsan du såg upp till som barn. Luftiga prasselbyxor, blixtlåset draget till hakan, mössan som smiter åt skalpen och står rakt upp. Olof klär sig i en smalare byxmodell, skägget är gråstänkt och välvårdat, jackan öppen så att en kinakrage skymtar därunder.

Norrettan bultar av dramatik inför dagens seriefinal. För er som har fuskat med att följa tredjedivisionen kan tränarnas utstyrslar ge några ledtrådar till vilka topplagen är.

Inför säsongen tog Pascal Simpson över Vasalund. Den tidigare anfallaren i AIK, Vålerengen och FCK renodlade taktiken, rensade bort lull-lullet, formerade sitt gäng i 4-4-2 och litade på kollektiv kraft och individuell snabbhet. De tappade mycket poäng i början men har nu 17 raka matcher utan förlust.

Varierar taktiken

När Olof Mellberg tog över BP löste han upp sifferkombinationerna. Pablo Pinones-Arce hade plockats in som spjutspets från Hammarby men gått sönder, så laget har växlat mellan att ha en toppgubbe och lita till en så kallad falsk nia. Varje match har taktiken anpassats till motståndet och kryddats med finess och variation.

Inför dagens avslutning har Vasalund 60 poäng och +34 i målskillnad. BP har 60 poäng och +39. Vinnaren går upp i superettan, tvåan får kvala. I ett fotbolls-

Sverige där förstaplatserna säkrats tidigt är derbyt i norrettan den mest rafflande toppstriden som erbjuds.

Jag träffar Olof Mellberg och Pascal Simpson på Grimsta IP två dygn före avspark. När intervjuerna bokades verkade båda klubbarna lite häpna över förfrågan, tredjedivisionen syns sällan i rikspress, men under veckan har så många förfrågningar trillat in att mötet förvandlats till en pressträff för tidningar, sajter, nyhetsbyrå och radio. Första delen av intervjun sker vid ett podium, med bjudkaffe och en moderator.

– Det är två lag som kommer bjuda upp till kamp. Det är väldigt sällan det blir skönspel när det är så mycket på spel, men bägge lagen har individuellt skickliga spelare, säger Simpson.

– Jag sa redan på upptaktsträffen att jag håller Vasalund lite som favoriter. Jag skulle tro att det är unikt i division 1-historien att två lag kommer upp i 60 poäng. Det tror jag aldrig har hänt, i alla fall inte de sista åren, säger Mellberg (enligt fotbollsstatistikern Tommy Wahlsten, ordförande för SFS-bolletinen, har tio–femton serier haft två lag med 60 poäng genom åren, men han hittar inget annat fall där de båda mötts i sista omgången).

”Otrolig vinnarmentalitet”

De två tränarna uttrycker sig respektfullt om den andre, men knappt märkbart viner några giftpilar i luften. Som när Pascal i samma resonemang tycks berömma sin kollegas inställning och ifrågasätta hans rutin.

– Det BP behövde efter stukat självförtroende i två säsonger var att få in en ny röst, ett nytt tänk. Det kanske inte var så viktigt att få in någon som är väldigt kunnig för stunden, utan mer att få in en ny röst. Mellberg har en otrolig vinnarmentalitet och det tror jag har smittat av sig. Det behövde grabbarna.

Eller när duon pratar om följderna av att Olof Mellberg är avstängd i dagens match och inte får vara nära sitt lag från halv två till klockan sex.

– Jag blev utvisad en gång tidigare under säsongen och var inte med och coachade mot Brage. Då gick det bra. ”Valle” (assisterande tränaren Azrudin Valentic) har stenkoll och vi jobbar väldigt hårt under träningsveckan på att förbereda oss, säger Mellberg och betonar att hans frånvaro inte påverkar prestationen.

– Vi har alltid en plan b och en plan c och eventuellt en plan d också.

De orden köper inte Simpson.

– Det påverkar såklart väldigt negativt att Olof inte är med. Man kan säga vad man vill om att de har rutiner, men jag vet själv att har du inte högstahönset på plats så blir det inte samma sak. Det blir ett orosmoment och det ska vi försöka utnyttja, säger Pascal Simpson.

Vi ska inte tassa runt gröten längre. Olof Mellberg var en temperamentsstyrd mittback som under en landskamp mot San Marino 2010 fick bollen för långt ifrån sig och med en ovårdad glidtackling bröt ny mark.

”Ingen spelare har någonsin blivit utvisad i en kvalmatch mot San Marino förut, och det finns en väldigt enkel anledning till det: Det behövs inte”, skrev Sportbladets krönikör Simon Bank efter 6–0-segern.

Utvisad två gånger

I dag verkar ränderna sitta i. 2015 fick inte BP ett enda rött kort trots jumboplatsen i superettan medan laget i år har fått två. Båda till Olof Mellberg.

Den första kom vid poängförlusten mot Umeå i maj och är vad Olof kallar ”en tillfällighet”.

– Jag kastade en vattenflaska i marken och så råkade den få en konstig spinneffekt så det kom lite vatten på den assisterande som stod bakom mig, som jag inte såg. Då kallade assisterande domaren till sig domaren, sa att ”han skvätte vatten på mig”, så blev jag utvisad.

Vad hände mot Nyköping senast?

– Ja, vad hände? Jag blev arg. Domaren blev överkänslig. Och jag blev utvisad.

Var det ett felbeslut?

– Nej. Jag skulle kunna dra händelseförloppet och allt som blev sagt så skulle du förstå vad jag säger, men jag känner att hänt är hänt. Jag kan ta lite skit någon gång bortemellan, det brukar jämna ut sig. Det var ingen fara. Som tränare, sköter man sig helt exemplariskt hela tiden och aldrig viftar med armarna och aldrig öppnar munnen, sitter där på bänken helt tyst, då är det klart att man inte får rött kort. På det sättet har jag givetvis skuld. Å andra sidan kan man säga att skulle alla spelare och ledare bli utvisade för det jag blev utvisad för, då skulle nog domarna få spela och coacha matcherna ensamma i framtiden.

Det har stått att du sa ”lär dig svenska, din lille skit” till deras tränare.

– Som jag sa, jag kan gå igenom hela händelseförloppet och allt som sades mellan domare och ledare. Jag har säkert fått lite skit för det i veckan, men det kan jag ta.

Har du extra ögon på dig?

– Så är det i vissa fall. Å andra sidan finns det en väldig massa regler att följa. Gör man inte det till punkt och pricka får man acceptera att ibland blir man

behandlad därefter. Så jag tar det. Jag gnäller inte.

Det är lätt att le åt det här för att det är lite roligt, men det finns ett allvar också.

Måste du skärpa dig, tycker du?

– Det är en svår balansgång. Man är engagerad och inne i matchen. Man ska alltid vara balanserad för att ge rätt instruktioner och vara så konstruktiv man kan. Men jag känner att det har blivit bättre och bättre hela tiden. Från att jag var extremt engagerad och nästan ville passa bollen åt dem i början. Och framför allt med domare och motståndare, det har jag lagt bort ganska mycket faktiskt. Nu är det 99 procent fokus på bara oss. Det hjälper.

Olofs och Pascals karriärer överlappade varandra i två veckor i AIK 1998, de hann umgås lite mellan träningarna och har sedan dess hållit koll på varandra såsom elitspelare gör.

– Det är inte så att vi umgås och käkar middag, däremot har jag utmanat honom i padel. Han är rätt duktig i det och jag har precis börjat. Vi får se om han vill efter söndag, säger Simpson.

Hur slutar fotbollsmatchen då?

– Jag måste självklart tro att vi tar hem det.

– Vi förbereder oss så noggrant vi bara kan, tar med spelet vi haft under höstsäsongen och ett gott självförtroende. Hoppas det räcker, säger Mellberg.

”Verkligen gått all in”

Vi promenerar ute på Grimstas konstgräs. Det är nollgradigt. Den här arenan var Simpsons hem i ungdomsåren medan Mellberg nyligen bekantat sig med den. Den förre landslagskaptenen säger att tränarjobbet varit mer tidsödande än han först väntat sig, men att slitet varit stimulerande.

Han har kontrakt med BP nästa år också, sedan vet han inte vad som väntar.

– Går man in i något 70–80 procent blir det sällan bra och så är det verkligen med tränaryrket. Jag har verkligen gått all in. Vi får se vad som händer i framtiden.

Vad hade Olof Mellberg, 18 år, sagt om Olof Mellberg i dag?

– Han hade varit väldigt överraskad över yrkesvalet.

Tränarna poserar vid båsen där Pascal ska hålla till, de tittar upp mot de rödsvarta sätena där Olof ska sitta. Exakt var är inte bestämt, för reglerna säger bara att han måste hålla sig undan från tekniskt område och omklädningsrum. Ja, och inte använda mobiltelefon.

De skiljs åt med ett handslag och en lyckönskning.

– Vi ses på söndag då, säger Pascal.

– Det gör vi förmodligen. Jag ser dig och du... du kanske ser mig.