Fem storklubbar är med i slutkampen

17-årige Alexander Isak är Sveriges mest jagade talang genom tiderna. På 19 allsvenska starter skickade anfallaren in 10 mål och visade upp ett i övrigt extremt moget spel. Sedan genombrottet under årets säsong har de europeiska storklubbarna radat upp sig i jakten på AIK:s Alexander Isak. Det har ryktats och rapporterats om mängder av bud under hösten.

I ett slutskede

Enligt källor till Sportbladet går de konkreta förhandlingarna mellan AIK och intresserade klubbar inom kort in i ett slutskede. Och det är ingen dålig samling storlag som fajtas in i det sista om Alexander Isaks åtråvärda namnteckning. AIK har nämligen kontakt med några av Europas absolut rikaste klubbar.

Sportbladet erfar att följande klubbar fortfarande är med i racet: Manchester City och Chelsea från England, Juventus från Italien, Real Madrid från Spanien och Paris Saint-Germain från Frankrike.

Det är osäkert vilken av klubbarna som just nu är i förarsätet, men klart är att alla har råd med en diger övergångssumma för den svenske anfallaren.