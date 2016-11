Fotbollslag i krasch på väg till finalmatch

Erik Niva: ”Ett av Sydamerikas bästa lag”

Ett flygplan har kraschat på väg till Medellin i Colombia.

Ombord på planet fanns bland annat det brasilianska fotbollslaget Chapecoense, på väg för att möta Atlético Nacional i finalen av Copa Sudamerica.

– I nuläget är Chapecoense ett av Sydamerikas bästa lag, säger Sportbladets Erik Niva i Aftonbladet Morgon.

Det brasilianska fotbollslaget Chapecoense Real är inblandade i en flygolycka.

På väg till den colombianska staden Medellin – för ett möte med Atlético Nacional i finalen av Copa Sudamerica – försvann flygplanet plötsligt från radarn någonstans ovanför den colombianska staden Campoalegre.

Av de 81 personerna ombord var nio stycken ur besättningen. Flygplatsen har bekräftat att det finns minst sex personer som överlevt flygkraschen, en av dessa har identifierats som försvararen Alan Ruschel, 27. Enligt 101Greatgoals har även målvakten Danilo, som satt bredvid Ruschel på flygplanet , överlevt och förts till sjukhus.

Ännu finns det inga bekräftade uppgifter om några döda.

”Nacional känner djup sorg och ger all vår sympati till Chapecoense Real efter den inträffade olyckan” , skriver Atlético Nacional på Twitter .

”Ett av Sydamerikas bästa lag”

Chapecoense Real gick upp i den brasilianska högstaligan 2014 och tog sig skrällartat till finalen av Copa Sudamericana – den näst bäst rankade klubbturneringen i Sydamerika efter Copa Libertadores – när man besegrade det argentinska topplaget San Lorenzo förra veckan.

I truppen finns det spelare med meriter från spel i Europa.

Mittfältaren Cleber Santana, 35, spelade i Atletico Madrid och Mallorca mellan 2007 och 2010.

– I nuläget är Chapecoense ett av Sydamerikas bästa lag. De har ingen anrik historia, men just nu har de sin mest framgångsrika period någonsin, säger Sportbladets Erik Niva i Aftonbladet Morgon.

Ställer in allt spel

Det första finalmötet, som skulle ha spelats i morgon med returmöte om en vecka, har ställts in.

”Det sydamerikanska förbundet och den sydamerikanska fotbollsfamiljen beklagar det inträffade. All verksamhet inom förbundets ramar ställs in tills vidare. Förbundets president Alejandro Dominguez är just nu på väg till Medellin” , skriver sydamerikanska fotbollsförbundet på sin hemsida .

I Chapecoense ligger i nuläget nia i den brasilianska högstaligan när en omgång återstår.