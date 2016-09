Räddas från fiasko – i sista minuterna

Real Madrid har haft för vana att inleda Champions League-säsongerna stabilt; de tre senaste åren har man fullkomligt krossat sina motståndare.

2013/14 – seger, 6-1, mot Galatasaray.

2014/15 – seger, 5-1, mot Basel.

2015/16 – seger, 4-0, mot Sjachtar.

Chockade fansen

Men öppningsmatchen säsongen 2016/17 var inte lika övertygande.

Fansen anade oråd redan i den första halvleken där gästande Sporting var minst lika bra – och i tidigt in i den andra halvleken kom också kallduschen då Bruno César trippade in i offensivt straffområde och prickade in ledningsmålet inför en chockad hemmapublik.

Real Madrid hade sedan svårt att få till en ordentlig anstormning.

Men målen kom.

I de sista skälvande minuterna.

Frälsta i slutminuterna

Cristiano Ronaldo tryckte in 1-1 på frispark i den 89:e minuten. Det var hans tolfte frisparksmål i Champions League-sammanhang och därmed är han bäst i den kategorin framför förre Juventus-stjärnan Alessandro Del Piero. Han valde dock att hålla igen sitt målfirande av respekt mot Sporting, klubben han tillhörde i sina ungdomsår.

Och i den sista (!) övertidsminuten kom segermålet då Álvaro Morata fullbordade vändningen med matchens sista spark.

Det här var Real Madrids tionde raka seger i en öppningsmatch i Champions League.

Även gruppens stora utmanare om förstaplasen, Borussia Dortmund, inledde med seger. Den var desto klarare; tyskarna krossade Legia Warszawa med hela 6-0.