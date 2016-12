”En tråkig känsla när man ser det”

Insåg ödet inför andra halvlek: ”Surt”

Foto: TT och Getty Images

Ludwig Augustinsson låg bakom allt när FCK Köpenhamn slog Club Brügge.

Men redan på väg ut till den andra halvleken insåg han att CL-drömmen skulle krossas.

– Jag såg att Leicester låg under med 0-3. Tråkigt att de bara ställer ut skorna…, säger succésvensken till Sportbladet.

FCK Köpenhamn var piskat att slå belgiska Club Brügge för att avancera till slutspel i Champions Leauge.

Det gjorde man – mycket tack vare Ludwig Augustinsson.

22-åringen slog frisparken som Brandon Michele styrde in i eget nät, och knorrade även in hörnan som Mathias Jörgensen nickade in till 2-0 (slutresultatet).

– En bra insats. Det känns som att jag tar stora steg hela tiden. Det är sådana här matcher man växer av, säger Augustinsson till Sportbladet.

Problemet?

Segern blev i slutändan helt betydelselös.

FCK var inte bara piskat att vinna, de var också tvunget att få hjälp av redan klara gruppettan Leicester.

”Tråkig känsla i magen”

Men den regerande Premier League-mästaren valde att formera en reservbetonad startelva borta mot Porto – och förlorade till slut med hela 0-5.

– Vi gjorde vårt jobb, men man hade ju hoppats på lite bättre hjälp från Leciester. Det känns som att de bara ställde ut skorna och det är tråkigt, säger Augustinsson.

De gjorde tio förändringar jämfört med senast…

– Ja, man fattar ju att de roterar lite eftersom de redan hade vunnit gruppen. Men man hade ändå hoppats på en bättre prestation, så det känns lite surt.

Hur pass uppdaterade var ni på resultatet i den matchen?

– Vi fick inte veta något i halvtid. Men på väg ut till den andra halvleken så såg jag på storbildsskärmen att Porto ledde med 3-0…

Vad tänker man då?

– Klart att man får en tråkig känsla i magen. Man inser ju att det är mer eller mindre kört. Samtidigt måste man vara professionell och avsluta matchen på ett bra sätt. Och det gör vi. Totalt sett gör vi det riktigt bra i CL. Vi tar ändå nio poäng, fler än till exempel Benfica som gick vidare på åtta, så vi har lite oflyt. Men vi är väldigt nöjda med vår insats.

”Ångrar det inte”

I efterhand tar Leicester-tränaren Claudio Ranieri på sig ansvaret för storförlusten.

– Resultatet är helt och hållet mitt fel. Jag valde att ändra i startelvan. Men jag ångrar det inte. Jag gav flera spelare chansen att visa upp sig, men de tog den inte. Däremot måste jag säga att tycker jag synd om våra fans, för de förtjänade att få se något bättre än det här, säger Ranieri efteråt.

Leicester och Porto är alltså vidare till CL-slutspel.

För FCK Köpenhamn väntar spel i Europa League.

– Men spelar vi så här bra så kan vi gå riktigt långt, säger Ludwig Augustinsson.

