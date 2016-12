Hyllas över Europa – farligast av alla i CL

Experterna och siffrorna visar Augustinssons succé: ”Given försäljningsspelare”

Ludwig Augustinsson Foto: TT

FC Köpenhamn föll på målsnöret i Champions Leagues gruppspel men en spelare hann i alla fall göra ett rejält avtryck.

Ludwig Augustinsson skapade fler målchanser än någon annan försvarare i hela turneringen och hyllas nu över Europa.

”Han har utvecklats till en offensiv back av internationell klass”, skriver Ekstrabladet.

Ludwig Augustinsson slog frisparken som Brandon Michele styrde in i eget nät och knorrade in hörnan som Mathias Jörgensen nickade in till 2-0 mot Club Brügge. Men när klara gruppettan Leicester samtidigt ställde ut skorna och föll med 0-5 mot Porto tog FC Köpenhamns Champions League-äventyr ändå slut redan i gruppspelet.

– Totalt sett gör vi det riktigt bra i CL. Vi tar ändå nio poäng, fler än till exempel Benfica som gick vidare på åtta, så vi har lite oflyt. Men vi är väldigt nöjda med vår insats, sa Augustinsson efter matchen .

Får högsta möjliga betyg

Den 22-årige svensken har också all anledning att vara nöjd. Efter insatsen mot Brügge får vänsterbacken höga betyg i tidningar över hela Europa. Italienska Gazzetta dello Sport ger Augustinsson en sjua och franska L'Equipe en åtta av tio – tillsammans med Real Madrids Karim Benzema och Portos André Silva högst av alla CL-spelare på onsdagen.

I Danmark är hyllningarna ännu större. Ekstrabladet belönar svensken med högsta betyg, sex av sex, för onsdagsmatchen.

”Han hade en fot med i båda målen, och har under hösten lyft sitt spel till en nivå som garanterat innebär att Ståle Solbakken (tränaren) kommer att få kämpa hårt för att behålla honom till sommaren. Han slår inte bara dödligt farliga och millimeterprecisa frisparkar, han har utvecklats till en offensiv back av internationell klass”, skriver Ekstrabladet enligt Fotbollskanalen .

”Strålade av energi”

Statistik från Squawka visar också att Ludwig Augustinsson skapade 16 målchanser under FCK:s sex gruppspelsmatcher – flest av alla backar i hela turneringen. Danska Tipsbladet räknar med att den insatsen inte går obemärkt förbi.

”Ludwig Augustinsson spelade en sådan där match för FCK som gör honom till en given försäljningsspelare. Han strålade av energi och hög nivå, och var snabb på att bryta Brügges passningar. Därutöver krönte han sin insats med knivskarpa frisparkar, som gav svensken två assist”.

Enligt Sportbladets uppgifter är Augustinsson redan klar för tyska Werder Bremen till nästa sommar.

