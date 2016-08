Säsongens första seger för Arsenal

Efter premiärförlusten mot Liverpool och 0–0–matchen mot Leicester kunde Arsenal i den tredje omgången ta sin första seger under Premier League–säsongen.

Och som det gjordes sen. Målskyttet inleddes i den nionde matchminuten, då Santi Cazorla förvaltade en straff till 1–0. Watfords uppförsbacke innan halvtidsvilan skulle dock bli bra mycket brantare än så.

40 minuter in i matchen lobbade Alexis Sánchez, trots att inte fick till någon riktig träff, in 2–0 och ytterligare fem minuter senare skulle Sánchez även bokföras för en assist. Ute på vänsterkanten fick chilenaren gott om tid att ställa in siktet och kunde lätta in bollen på Mesut Özils panna – varpå tysken gjorde 3–0 innan halvtid.

Reducerade efter flippersituation

I den andra halvleken putsade visserligen Watfords nyförvärv Roberto Pereyra till siffrorna lite, då han efter en flippersituation i Arsenals straffområde kunde dra in 1–3–reduceringen. Trots att bägge lagen hade flera fina chanser till att utöka målskörden, där framförallt Watford flera gånger om var nära att skaka liv i matchen, kom Pereyras mål att bli det enda i den andra halvleken.

– Arsenal de spelade ju av den och kunde ju tillåta sig gå lite på trekvartsfart så länge de inte släppte in ett andra mål, sa Viasats expert Erik Niva kring Arsenals andra halvlek.

Även Leicester bärgade under lördagseftermiddagen säsongens första seger, då Swansea besegrades med 2–1. Det i en match där Jamie Vardy gjorde säsongens första mål.

Medan Arsenal och Leicester vann sina första matcher kunde Chelsea och Everton fortsätta sina fina säsongsstarter, då bägge vann. För Chelsea innebär 3–0–segern mot Burnley den tredje raka segern – och en, åtminstone tillfällig, serieledning. Everton å andra sidan har kammat hem sju poäng, sedan de i dag besegrat Stoke med 1–0.

Det är inte heller längre några lag som står på noll poäng – då såväl Crystal Palace som Bournemouth och Sunderland tog poäng under lördagen.

Crystal Palace tog emot Bournemouth och via ett sent mål av Scott Dann kunde hemmalaget rädda en poäng i 1–1–mötet. Sunderland spelade även de 1–1, då de mötte Southampton borta. För U21–landslagsmannen Joel Asoro blev det dock ingen speltid, utan han fick bevittna hela matchen från bänken.

