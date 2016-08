Officiellt: Shkodran Mustafi klar för Arsenal

– Vi har fått in en bra spelare och samtidigt förberett oss väl för framtiden, säger Arsène Wenger.

Arsenals mittbacksjakt tycks till slut ha fått ett slut.

Efter en sommar av spekulationer och rykten blev det under tisdagskvällen officiellt.

Shkodran Mustafi är klar för Londonklubben.

– Han är i rätt ålder. Han är erfaren. Han är fokuserad på det han gör och han är samtidigt bra med boll, säger Arsène Wenger till klubbens hemsida.

”Föreberett oss på framtiden”

24-åringen, som har vunnit VM-guld och som var en del av Tysklands EM-trupp i somras, kommer senast från Valencia. Där gjorde han två säsonger och totalt 64 matcher.

Enligt flera brittiska medier kostar mittbacken närmare 400 miljoner kronor.

– Vi har tagit in en bra spelare och samtidigt förberett oss väl för framtiden, säger Arsène Wenger.

Tidigare under tisdagen blev det officiellt att Arsenal lånar ut mittbacken Calum Chambers till Middlesbrough. Sedan tidigare är Per Mertesacker, som är långtidsskadad, och Gabriel på Arsenals skadelista.