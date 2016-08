Rekordsommar över - Luiz klar i sista sekund

Silly Season är över för denna gång.

Den sista, feta, övergången blev till slut David Luiz.

Mittbacken lämnade Chelsea för PSG för två somrar sedan. Summan? Över 500 miljoner kronor, och han blev med det den dyraste försvararen genom tiderna.

Efter en dags spekulationer och rykten blev det sent i natt klart.

Luiz är tillbaka i Chelsea, denna gång kostade han ”bara” 350 miljoner kronor.

– Jag har alltid haft en fantastisk relation med Chelseas fans och jag ser fram emot att bära den blåa tröjan på Stamford Bridge igen, säger han till Chelseas hemsida.

Drama kring Sissoko

Mer drama uppstod under fönstrets sista timme, då Moussa Sissoko var på väg till Everton, men ändrade sig för att i stället gå till Tottenham. Frankrikes EM-mittfältare kostade Londonklubben 335 miljoner kronor, vilket också innebär att Newcastle har sålt för mer än en miljard kronor.

Men det var fler aktiva klubbar i Premier League.

Totalt spenderade klubbarna i ligan för första gången i historia pengar för över en miljard pund, vilket i runda slängor är totalt tolv miljarder svenska kronor.

Dessutom slog 13 av 20 Premier League-klubbar sina egna transferrekord under sommaren.

Hull tog tidigare under veckan in Tottenham-mittfältaren Ryan Mason, för en summa på 134 miljoner kronor.

Crystal Palace köpte Liverpool-anfallaren Christian Benteke för 350 miljoner kronor.

Mästarna värvade anfallare

Under onsdagen, fönstrets sista dag, smällde det rejält.

Sunderland spräckte sin rekordsumma när man tog in Lorient-spelaren Didier Ndong för 150 miljoner kronor, samtidigt som Burnley plockade in Jeff Hendrick från Derby för 115 miljoner kronor.

Regerande mästarna Leicester då?

De slog sitt transferrekord redan tidigare i somras då man plockade in anfallaren Ahmed Musa.

Under onsdagen slog de rekordet ännu en gång, då anfallaren Islam Slimani köptes från Sporting för 324 miljoner kronor.

– Jag har alltid velat spela i Premier League och att få göra det med de regerande mästarna var någonting jag inte kunde tacka nej till, säger han.