’Mou’ och Wenger i nytt bråk: ”Går inte”

Under en tränarkonferens vägrade fransmannen att Mourinho skulle sitta bredvid honom.

José Mourinho är tillbaka i Premier League efter att ha fått sparken från Chelsea förra säsongen.

Och med det väntar nya duster med Arsenals manager Arsène Wenger.

Duon är sannerligen inga bästa vänner och har en historia där Mourinho kallat Wenger för en ”expert på att misslyckas”, Wenger svarat med att knuffa till Mourinho under ett ligamöte och i fjol vägrade fransmannen att ta Mourinhos hand.

– Du missar bara mig om du verkligen vill missa mig, sa Mourinho då.

”Nej, det går inte”

Och nu har Premier League-tränarna drabbat samman igen.

Under en Uefa-tränarkonferens i schweiziska Nyon ska Wenger ha vägrat att den nye Manchester United-tränaren skulle få platsen bredvid honom, enligt spanska Marca.

När Mourinho dök upp i salen frågade han Wenger om han kunde ta platsen brevid honom.

– Nej, det går inte för sig, svarade fransmannen med iskall blick, enligt tidningen.

”Några delegater skrattade lite diskret medan andra stirrade rakt ut i luften och låtsades att de inte hörde något”, skriver de vidare.

Manchester United och Arsenal möts på Old Trafford 19 november.