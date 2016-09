Satte hattrick efter långa måltorkan

Romelu Lukaku är tänkt att bära Evertons offensiv under säsongen.

Men nog fanns det ett gäng supportrar som var ordentligt oroliga efter att belgaren påbörjat säsongen som han avslutade den förra – helt utan mål.

Men efter att ha spelat elva ligamatcher för Everton utan att näta och till slut samlat ihop 1139 minuter utan mål i Premier League lossnade allt efter timmen spelad mot Sunderland.

Tre i ligan

Först nickade han in 1-0 på ett högerinlägg från Idrissa Gana Gueye. Åtta minuter senare skallade han in 2-0 på ett inlägg från vänster från Yannick Bolasie innan hattricket fullbordades i 71:a minuten när han rullade in 3-0 fri med Sunderlands målvakt Jordan Pickford.

Hattricket var Lukakus första i Premier League sedan 19 maj 2013.

Everton är därmed fortsatt obesegrade i Premier League efter fyra omgångar, med tio poäng är man trea bakom Manchester City och Chelsea.

