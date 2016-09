”Stor hårtork – men inte från Mourinho”

– Bara gudarna vet vad som hade hänt om inte Zlatan fått den där bjudningen, säger en källa till The Sun .

Manchester United förlorade hemmaderbyt mot lokalrivalen City efter en svag första halvlek. I halvtid visade spelarna själva också sitt missnöje med prestationen.

”Lät dem avreagera sig”

The Sun rapporterar om ett stort gräl i omklädningsrummet vid 1-2-underläget.

– Hårtorken kom fram för första gången den här säsongen men det hade ingenting med José att göra. Du kunde höra hur spelarna skrek och grälade under pausen. José lät dem avreagera sig under några minuter. Sedan lugnade han situationen och sa åt dem att de också måste lugna ned sig om inte andra halvlek skulle bli ännu sämre, säger en källa inom klubben till The Sun.

Tidningen skriver inte rakt ut vilken spelare som hördes mest men lämnar sina läsare med en liten antydning.

– Bara gudarna vet vad som hade hänt om inte Zlatan fått den där bjudningen, säger källan.

Petas mot Feyenoord

Bjudningen var det reduceringsmål Ibrahimovic satte men som blev Uniteds enda. Förlusten får nu också direkta konsekvenser för Jesse Lingard och Henrich Mchitarjan som byttes ut redan i halvtid och nu petas i Europa League-matchen mot Feyenoord på torsdag.

– Det enda som avgör är hur du presterar, så om du frågar mig om de spelar mot Feyenoord så är svaret nej, säger José Mourinho.

