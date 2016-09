”På tiden att någon kan försvara”, ”en heroisk jävel”, ”en kulthjälte inom kort”, ”bara varit här en vecka och vi älskar dig redan” och ”omedelbar legendar” är bara några av hyllningarna på Twitter till Janssons egen tweet efter segern med texten ”When you give fucking everything, sooner or later you will get the result!”.

@PJansson5 another great display again pontus, you will be a leeds utd legend in no time lol — phillip (@dunne1966) September 13, 2016

@PJansson5 only been here a week and already we love you — Jonno M (@mitchell_jonny) September 14, 2016

@PJansson5 Love it when you bring the ball out of defence. A dominant centre-back in every sense of the word! #lufc #MOT — Jamie Collins (@LUJC83) September 13, 2016

@PJansson5 Already a cult hero and leads by example. We salute you Pontus — Pete Dockerty (@333doc1) September 13, 2016