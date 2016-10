"Kan vara farligt för honom och familjen"

Liverpool ställs ikväll mot Manchester United på Anfield i ett stormöte i Premier League.

Domaren Anthony Taylor, 37, ska döma matchen med bland annat Zlatan Ibrahimovic på plan vilket är kontroversiellt.

37-åringen, med rötter i Manchester-området, bor nämligen i Altrincham – ett område nära Old Trafford.

"Farligt för honom"

Den tidigare domarchefen Keith Hackett är kritisk till valet och tror att domaren utsätter sig för en onödig risk.

– Det kan vara farligt både för honom och familjen om något går fel. Så ska det inte vara. Att han bor i närheten av Old Trafford gör att han sätts under onödig press. Det kunde de ha undvikit med en annan domare, skriver han i sin spalt i The Telegraph.

Han påpekar också att det tidigare har varit praxis att välja domare som inte har en geografisk koppling till något av lagen.

– Han borde inte ha dömt den här matchen, skriver han.

Klopp vill ej kommentera

Även José Mourino har uttalat sig inför matchen, även om alla kommentarer om domare inför match är förbjudna – något som gjorde att Jürgen Klopp inte ville kommentera domarvalet.

– Någon lägger press på honom med vilje, säger United-managern enligt BBC.

– Jag vill inte säga så mycket mer, jag har mina synpunkter men har blivit straffad så många gånger för mina uttalanden om domarna, säger han och kan faktiskt riskera att straffas även för det uttalandet.

Matchen startar 21.00 och går att följa i Sportbladets liverapportering.