Premier League-klubb riskerar poängavdrag

Detta efter att ha lämnat in ett förfalskat bankbrev, enligt The Telegraph.

Fjolårets FA-cupfinalist Watford FC är i blåsväder.

Premier League-klubben är under utredning för att ha lämnat in förfalskad finansiell information till myndigheterna i samband med att Gino Pozzo blev ensam ägare av klubben, avslöjar The Telegraph.

”Allvarliga anklagelser”

Det förfalskade bankbrevet visade att Pozzo hade tillräckligt med pengar för att kunna finansiera köpet och ta kontroll över klubben säsongen 2014/2015.

Pappret, som lämnades in av klubben till ligans förbund, hade förfalskats så att det såg ut som att de hade skrivits av HSBC – en av världens största banker – trots att Watfords investmentbolag aldrig varit kunder hos banken.

Ligaorganisationen The Football League (EFL) har nu startat en utredning mot klubben.

– Vi kan bekräfta att vi omedelbart inlett en disciplinär utredning efter de allvarliga anklagelserna mot Watford FC, säger en talesperson för ligaorganisation till tidningen.

Riskerar poängavdrag

Watford har gjort sin bästa ligastart någonsin i Premier League med tolv poäng på nio matcher och en åttondeplats i tabellen.

Men nu riskerar klubben – som även inlett en intern utredning – både böter och poängavdrag om man fälls av ligans utredning.

– Det finns just nu två pågående utredningar och det vore olämpligt att kommentera det ytterligare fram till det att undersökningarna är genomförda, säger en talesperson för Watford.