Liverpools jättekollaps – föll mot ”Cherries”

Liverpool stod för en riktig kollaps mot Bournemouth.

Laget tappade 3-1 till 3-4 på 20 minuter – avgörandet kom på stopptid.

– Det är en fin historia. Synd att vi var på fel sida, säger managern Jürgen Klopp till BBC.

Liverpool såg ut att kontrollera matchen på Dean Court, bortalaget hade 2–0 halvvägs in i den första halvleken. Callum Wilson reducerade på straff, men när Emre Can vackert sköt in 3–1 i den 64:e minuten såg det avgjort ut.

Liverpool hade sedan en boll på mållinjen, men hela bollen var inte inne. Målkameran visade att det inte var mål.

Två mål på tre minuter

Två byten – Ryan Fraser och Benik Afobe – från manager Eddie Howe förändrade matchen.

Benik Afobe spelade fram Ryan Fraser som sköt in 2–3. Och bara minuter senare grejade mittbacken Steve Cook kvitteringen till 3–3.

Det blev rörigt i Liverpools försvar och den 25-årige mittbacken var kylig och tryckte in bollen bredvid målvakten Loris Karius.

Ake avgjorde på stopptid

Det var en kvart kvar av matchen efter målet. Men Liverpool hade svårt att få igång spelet efter Bournemouths starka upphämtning, laget skapade inte så många heta målchanser.

I stället avgjorde Bournemouth på stopptid. I den 94:e minuten tryckte Nathan Ake in 4–3 efter en retur från Karius.

– I första halvlek dominerade de, vi lät dem styra för mycket. I andra pressade vi dem mer och skapade målchanser. Det är helt otroligt. Det var så starkt av oss att komma tillbaka, säger Ake.

Förlusten gör att Liverpool har fyra poäng upp till Chelsea som toppar Premier League .

– Självklart är jag inte nöjd med resultatet. Det är en fin historia om du inte är på fel sida. Men i dag var vi på fel sida. Det måste vi acceptera. Vi måste lära oss av det här, och det kommer vi att göra, säger Jürgen Klopp .

