Listan: Så mycket pengar har Zlatan

Årliga listan avslöjar ”Ibras” förmögenhet

Foto: TT

Drömlön i Manchester United kombinerat med lukrativa reklamkontrakt.

Nu avslöjas Zlatan Ibrahimovics totala förmögenhet.

Enligt Veckans Affärers årliga lista över svenska miljardärer är han god för 1,2 miljarder kronor.

Tidigare under fredagen offentliggjorde Cristiano Ronaldo själv sin privatekonomi då han just nu står under utredning misstänkt för skattebrott. Dokument som 31-åringens agentur Gestifute presterade avslöjade att Real Madrid-stjärnans totala förmögenhet är motsvarande 2,3 miljarder kronor.

147:a på listan

Nu är även Zlatan Ibrahimovics förmögenhet officiell.

Finanstidningen Veckans Affärer presenterar nämligen sin årliga lista över svenska miljardärer och där återfinns Ibrahimovic på en 147:e plats bland landets rikaste.

Hans totala förmögenhet: 1,2 miljarder kronor.

”Intressant med affärer”

Uppgifter gör gällande att den 35-årige svensken har en veckolön på 2,7 miljoner kronor och därtill har han på senare år gjort reklamuppdrag för bland annat Volvo och Vitamin Well. Dessutom har han lanserat en egen parfym och ett klädmärke.

– Jag tycker att det är kul och intressant med affärer. Det är nya utmaningar, har han nyligen sagt i en intervju med Dagens Industri .

Vem som toppar Veckans Affärer lista över svenska miljardärer? Ikea-grundaren Ingvar Kamprad – med en total förmögenhet på hisnande 655 miljarder kronor.