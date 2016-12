”Alla är förbannade på José Mourinho”

Ställer in julledigheten: ”Har sett ilsken ut”

En sjätteplats i ligan.

Då tvingas Manchester United-spelarna in på träning på juldagen.

– Alla är riktigt förbannade, säger en källa nära klubben till The Sun.

Manchester United har gått trögt i Premier League .

Klubben ligger ’bara’ sexa i ligan och har 13 poäng upp till Chelsea på förstaplatsen.

– Vi har spelat bra på senare tid men inte riktigt fått med oss resultaten. Kan vi fortsätta spela så här så kommer vi att gå långt, sa Zlatan Ibrahimovic efter 1–0-segern mot Tottenham i går.

Tränar – på juldagen

Och nu får kräftgången konsekvenser.

Enligt The Sun har José Mourinho – till skillnad från föregångare som Louis van Gaal och Sir Alex Ferguson – beordrat in spelarna till träning på juldagen.

– Alla är riktigt förbannade. De har aldrig hört något liknande, inte ens under Fergie, säger en källa nära klubben till tidningen.

Normalt sett brukar spelarna träna på julaftonsmorgonen för att sedan ha julledigt med sina familjer.

– José har sett ilsken ut på träningsanläggningen under större delen av säsongen och han är klart missnöjd med resultaten, säger källan.

”Mourinho har ställt in julen”

Manchester United ställs mot Sunderland hemma på annandagen och Middlesbrough på nyårsafton.

– Vissa i ledarstaben kommer att behöva stanna sent för att få ordning på planen och Old Trafford för nästa dags hemmamatch. José Mourinho har i praktiken ställt in julen.