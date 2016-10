Pinsamma missen i Man Uniteds lagfoto

Antonio Valencia bröt sig fram åt höger, slog in bollen längst marken fram till Jesse Lingaard som sköt in målet som betydde 2-1 i förlängningen av FA-Cupfinalen mot Crystal Palace.

Målet skulle visa sig ge Louis van Gaals första, och enda, titel som Manchester United-tränare.

Men... hur mycket betydde det egentligen för klubben?

Under torsdagen släppte United sitt officiella lagfoto för säsongen 2016/2017. Lutad mot José Mourinho: Community Shield-pokalen. Någon FA Cup-pokal sågs dock, mystiskt nog, inte till.

Schweinsteiger inte med

Turneringens officiella Twitterkonto noterade detaljen och svarade med en ledsen symbol.

Någonting annat som saknades i bilden?

Bastian Schweinsteiger.

Tysken är placerad längst bak i Mourinhos frysbox, har blivit petad ur Europa League-trupper, degraderad till att träna med reservlaget och får nu alltså inte ens plats i lagfotot.