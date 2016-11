Rooney rasade – då slår Sun tillbaka

The sun

Foto: The sun

Wayne Rooney rasade mot The Sun. Nu slår tidningen tillbaka – med ännu grövre detaljer . "Rooney var som Jack Nicholson i filmen Gökboet", hävdar ett vittne till The Sun om den ökända festkvällen.

Under landslagsuppehållet hamnade Wayne Rooney i en väldokumenterad fylleskandal där de oinbjudna festade loss på ett bröllop. Tillsammans med lagkamraten Phil Jagielka fastnade den berusade landslagslegendaren på komprometterande bilder som publicerades av den brittiska tabloiden The Sun. Skandalrubrikerna har sedan dess avlöst varandra.

”Vill skriva min dödsruna”

I går fick Wayne Rooney nog och satte ner foten mot medierna i allmänhet och The Sun i synnerhet.

– Jag är stolt över att spela för mitt land och jag är stolt över det jag har åstadkommit. Det är inte över för mig än och jag tycker det som har pågått är skamligt. Det visar på brist på respekt och nu får det vara nog, sa en rasande Rooney enligt engelska medier och tillade:

– Det känns som media vill skriva min dödsruna och jag tänker inte tillåta det. LÄS OCKSÅ Mourinho rasande efter Rooneys fylla

Sun hämnas

Hur The Sun reagerar på Rooneys utfall? Genom att under söndagsförmiddagen publicera ännu grövre detaljer från fyllekvällen. Tidningen uppger att Rooney under festen gjorde närmanden mot en gift kvinna, vilket inte uppskattades av dennes make.

"Han gick runt och såg ut som Jack Nicholson i filmen Gökboet. Han var överallt och tafsade på kvinnor vars män fanns på festen. Det var bisarrt, som att folk lät honom komma undan för att det var Wayne Rooney. Men en grabb hotade med att knocka honom", säger ett vittne till tidningen.

Somnade vi ett piano

The Sun skriver också att Rooney hotade festens DJ och bad andra gäster "att för helvete hålla käften". Därefter ska stjärnan ha satt sig ner vid ett piano för att underhålla överraskade gäster.

"Han kom tillbaka till festen vid halv fem på morgonen och somnade på tangenterna. Han huvud låg och vilade där. Sen kom en kvinna och plockade upp honom." LÄS OCKSÅ Mourinhos ursäkt till usla PL-starten