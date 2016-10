Från turistkatalogen till landslagsaktuell

Nu är AEK Atens Jakob Johansson, 26, med och konkurrerar om en plats i svenska VM-kvaltruppen efter att ha hittat framgångsvägen via spel i en andraliga.

AEK Atens träningsanläggning i Spata 25 kilometer öster om den grekiska huvudstaden började byggas 2010 och mycket är fortfarande så nytt att målarfärgen knappt torkat.

Jakob Johansson, tidigare mittfältare i IFK Göteborg, kom till AEK i januari 2015 och miljön på träningscentret är en skarp kontrast till delar av upplevelserna han hade som nyanländ till den grekiska storklubben.

Började om i trean

Två år innan Johanssons ankomst hade AEK försatts i konkurs med ett gigantiskt skuldberg och tvingats ned i tredjedivisionen.

När Jakob Johansson, som Bosman, skrev på 3,5-årskontraktet låg AEK i den grekiska andraligan.

Hade du andra klubbar att välja mellan när du skulle lämna IFK Göteborg?

– Ja, det fanns konkreta bud. Dels från Kina och vi diskuterade med klubbar i England och Israel, säger Johansson.

Vi har slagit oss ned vid ett ensamt bord vid panoramafönstren som på anläggningens andra våning vetter ut mot träningsplanerna. Stora skjutbara glasväggar skiljer in mot matsalsdelen.

På första våningen finns omklädningsrum, kontor och ett större gym.

– Jag åkte hit ner, såg Aten och klubben, blev positivt överraskad. Det var ett seriöst intresse och en plan kring mig och det var skönt att få klart något i god tid, säger Jakob Johansson om klubbvalet.

– Min tanke var inte att gå till en andraliga, mitt högsta mål var att gå till en förstaliga. Men det kändes ganska givet att AEK skulle gå upp och att vi även skulle bli ett topplag som nykomling, säger Jakob Johansson.

Ett inhopp, sedan given

Mittfältaren fick hoppa in direkt och spela 17 minuter i en cupmatch för AEK mot Atromitos 8 januari 2015. Sedan dess har Johansson varit ordinarie startspelare i laget.

Våren 2015 innehöll unika fotbollskontraster för svensken.

Galna cupderbyn mot Olympiakos på Atens Olympiastadion inför jättepublik blandades med bortamatcher i andradivisionen på platser som hämtade ur en resekatalog över Grekland – Korfu, Kreta och Evia – på idrottsplatser med maxkapacitet på 3 000 åskådare.

– Det var en del i hela äventyret. Det är något jag tar med mig när jag avslutar karriären och flyttar hem.

Vad upplevde du?

– Ja…det var charmiga ställen. Men jag ska aldrig mer klaga på dåliga planer i Sverige! säger Johansson med ett brett leende.

Beskriv.

– Hahaha. Jag vet inte ens vad jag ska använda för ord. Några planer var riktigt urusla. Det var inte hög klass. Snustorra, bollen studsade hej vilt och det var 35 grader.

– Det var en del gamla idrottsplatser, högt belägna, blåsigt, på någon av de grekiska öarna men med jättefin utsikt över Medelhavet, beskriver han målande.

AEK Aten vann andraligan överlägset, 19 poäng före tvåan, trots tre poängs avdrag.

Hur firades uppflyttningen?

– Det är det som är det skumma...nästan ingenting. Det var så självklart att vi skulle upp så det var bara att se fram mot nästa säsong direkt. Jag minns inte ens i vilken match det blev klart. Vi hade en avslutningsmiddag, men det var för att vi hade spelat sista matchen. Uppflyttningen bara passerade förbi obemärkt.

Fem tränare

Annat har inte passerat obemärkt.

Under sina inte ens två år i AEK Aten har Jakob Johansson haft fem tränare.

– Traianos Dellas (gamle EM-hjälten från 2004) var tränare när jag kom hit. Jag gillade Dellas. Han var lugn, fokuserad, noggrann, men med glimt ögat.

– Han tog upp oss och vi fick en bra start i ligan förra hösten, men så förlorade vi derbyt mot Olympiakos med 4-0. Dagen efter sa han hej då till spelartruppen vid träningen.

– Han hade fått sparken eller avgått, jag vet inte vilket, säger Jakob Johansson och slår ut med armarna.

AEK:s U21-tränare Stelios Manolas klev in tillfälligt innan Gus Poyet tog över. Uruguayen varade nästan hela säsongen ut, men klev av sent i våras. Manolas hoppade in tillfälligt igen och i somras anställdes Temur Ketsbaia.

Ketsbaia blev kvar i knappt fyra månader innan han fick sparken nyligen av nyanställde sportchefen Daniel Majstorovic.

Ny tränare blev svenskbekantingen och under många år José Mourinhos högra hand, José Morais.

Var det rätt att byta till Morais?

– Jag förstår hur klubben resonerade, vi har inte spelat så bra som vi borde. Jag protesterar inte mot det tränarbytet, säger Johansson.

Vad känner man som spelare när en tränare helt plötsligt bara är borta?

– Man lär sig snabbt att det är mycket politik, att det händer saker bakom stängda dörrar. Det handlar inte bara om resultat utan även vilka som ska spela och vilka som tycker att vissa ska spela.

Vad tycker du om det systemet? Det är inte svensk föreningsdemokrati direkt.

– Haha, exakt. Det är business helt enkelt. Som spelare kan jag inte påverka, det är bara att acceptera. Jag gör mitt jobb och respekterar den tränare vi har nu.

Hade något liknande funkat i Sverige? Nils Wiberg bestämmer helt i IFK Göteborg.

– Spontant svar: jag hade nog inte rekommenderat det. Det är ett fantastiskt system vi har i Sverige. Jag tycker det räcker att säga så.

Universitetstudier på distans

Jakob Johansson bor i välmående förorten Glyfada (som så många andra spelare) söder om Aten tillsammans med sambon Åsa och dottern Alice, 13 månader (född i Aten).

– Är det inte träningar och matcher så försöker jag umgås med min familj så mycket som möjligt. Vi trivs bra och får en hel del besök från Sverige.

– Jag har tagit lite lektioner i grekiska och pluggat programmering, statistik och historia på universitetet på distans, men tagit lite uppehåll med det nu.

Ditt kontrakt går ut om 1,5 säsong. Om AEK vill tjäna pengar på dig så är det i något av de två kommande transferfönstren som du ska säljas. Hur resonerar du?

– Jag är öppen för allting om det känns bra fotbollsmässigt och socialt. Men vi måste inte härifrån. Steg ett är att uppnå något med AEK Aten. Det var trist att vi inte gick vidare i Europa League-kvalet i somras.

AEK:s återkomst i högstaligan och toppkänning i tabellen har skett parallellt med Jakob Johanssons egna framgångar.

Sportbladet avslöjade under förra veckan att landslagsledningen varit i Grekland för att på plats studera den defensive mittfältaren.

Under tisdagen tar Janne Andersson ut VM-kvaltruppen som möter Frankrike 11 november.

Aktuellt efter skador

Med skadebekymmer på bland annat Albin Ekdal k a n Jakob Johansson bli aktuell om frågetecknen blir fler bland de centrala mittfältarna.

– Det är kul att de uppmärksammat mig. Det är ett tecken på att jag har gjort det bra.

Vad har du förbättrat?

– Jag har blivit bekvämare med bollen. Passningen går inte bara i sidled till närmaste spelare. Jag är mer involverad i uppspel och anfall och driver bollen mer framåt. Men min styrka ligger fortfarande i att jag är löpstark och bra defensivt.

Jakob Johansson har gjort tre landskamper sedan tidigare, vid landslagets vinterturneringar.

– Att komma med i en VM-kvaltrupp är inget som jag räknar med. Det är tuff konkurrens i min position. Men det har gått bra här och jag känner inte att jag skulle göra bort mig.

Han är bara en i en mängd svenska spelare som under senaste åren aktivt valt att flytta utomlands till en klubb i en andradivision.

Exemplen på svenskar som gått till klubbar i förstaligor och hamnat på bänken är många.

Hur medvetet var valet att gå till AEK när de spelade i andradivisionen?

– Det är klart att det spelade in. Jag såg en möjlighet i det. Då är inte spelarmaterialet riktigt där än för att vara en toppklubb i Grekland. Jag fick en chans att mjukstarta, göra mig ett namn i klubben och få en startplats i stället för att komma till en färdig toppklubb i Grekland.

Ingen revansch

– På så sätt lyckades jag väldigt väl med min plan. Jag fick spela mycket väldigt tidigt.

Känner du extra personlig tillfredsställelse kring din succé med tanke på den kritik du fick emellanåt från vissa supportrar kring IFK Göteborg?

– Jag är glad att det gått så bra, och att jag hamnade här, i Grekland. Det trodde jag verkligen inte för några år sedan. Men jag ser det inte som någon revansch.

– När det började gå bättre för mig i IFK Göteborg så kom det supportrar och bad om ursäkt för att de hade varit taskiga mot mig. Det kändes konstigt.

– Att fans har åsikter om spelare och ett lag är en del av fotbollen. Det är passion, frustration eller besvikelse. Så är det ju här också, men mer än dubbelt upp. Så jag är bara glad över att det gått bra hittills... LÄS OCKSÅ Greklandsproffset aktuell för Blågult