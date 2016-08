Fjolårets skyttekung i Serie A, Gonzalo Higuain, såldes från Napoli till Juventus.

Napolis ersättare hämtades in från Ajax, i Arkadiusz Milik.

Nu har polacken presenterat sig.

I sin första match från start behövde han bara 18 minuter för att överlista Milans Gianluigi Donnarumma, som tidigare under lördagen blev historiskt uttagen till Italiens landslag. Dries Mertens sköt i stolpen, och Milik stötte in returen.

Bara kvarten senare kom nästa mål.

På en hörna nådde anfallaren högst och skallade snyggt in 2-0.

– Det var som en dröm. Den första halvleken var perfekt för mig – två chanser, två mål, säger han till Sky Sports Italia.

Avgjorde på ny retur

Milan kom dock tillbaka.

I den 50:e minuten kom reduceringen via Mbaye Niang, och bara minuter senare sköt Suso, mycket snyggt, in 2-2.

Men Napoli, som i samband med 2-2-målet fick tränaren Maurizio Sarri utvisad, skulle få det sista ordet.

Med kvarten kvar sköt Mertens bra på nytt, Donnarumma räddade, och José Callejon sköt in 3-2.

Milan tvingades avsluta matchen med nio man efter dubbla röda kort, och Napoli kunde till slut vinna med 4-2.

Regerande mästarna Juventus har fått bästa tänkbara start på säsongen.

Vinst med 2-1 i premiären mot Fiorentina följdes upp med vinst även borta mot Lazio. Men det satt långt inne.

Det dröjde hela vägen till den 66:e minuten innan Sami Khedira, efter ett försvarsmisstag, sköt in 1-0, vilket också var matchens enda mål.

