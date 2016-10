Svenske stjärnan sågas av presidenten

Palermo föll tungt hemma mot Torino i helgen. Trots att laget tog ledningen blev det ett nederlag med 1-4. Det gör att Palermo ligger på 18:e plats i italienska serie A.

För landslagsspelaren Oscar Hiljemark var det ingen rolig match. Mittfältaren kom in i den 15:e minuten, men 30 minuter senare byttes han ut. Under den tiden han spelade släppte Palermo in tre mål.

Lagets tränare Roberto De Zerbi la dock ingen skuld på Hiljemark efteråt.

– Det stämmer inte att han gjorde mig besviken, jag bytte inte ut honom för att han gjorde misstag. Men det behövdes en förändring och jag kunde inte byta in Quaison, eller Roland Sallai, direkt eftersom de nyss kommit tillbaka från skada. Därför fick Hiljemark chansen, sa coachen till Sky Sports enligt palermo24.net.

”Som att han inte trivs”

Corriere dello Sport har pratat med Palermo-presidenten Maurizio Zamparini om Hiljemark. Den italienska tidningen har bara artikeln i pappersversionen och rubricerar hans form som ”ett mysterium”.

– Jag undrar vad som händer med honom. Det är märkligt att en spelare som han står för en sådan svag prestation. I alla fall här i Palermo. I landslaget var han däremot en huvudperson. Mot Bulgarien gjorde han mål, säger Zamparini till tidningen och fortsätter:

– Det är precis som att han inte trivs. Som att han letar efter andra ligor. Men vi behöver hans kvalitéer på vårt mittfält.

”Är ute efter svar”

Zamparini tror inte att Hiljemark blev förödmjukad av att han byttes ut efter en halvtimme mot Torino.

– Nej, det tror jag inte. De Zerbi (tränaren) försöker få ihop laget och bytet var enbart på grund av taktiska skäl. Just då var han i behov av en spelare med andra egenskaper. De Zerbi har sin filosofi och han vill utnyttja den totala tillgången på spelare i truppen, säger presidenten.

– Kanske är det så att de problemen som coachen har sammanfaller med Hiljemark. Det är därför jag är ute efter svar.