Rekordvärvning fast för kokain

Granada kämpar i botten av La Liga.

Nu har den spanska klubben även gått miste om det tänkta rekordförvärvet José Angulo, 21.

Den ecuadorianske talangen värvades in för 45 miljoner kronor från Independiente del Valle.

Men nu har Granada hävt köpet.

"Sydamerikanska fotbollförbundet meddelade oss att José 'Tin' Angulo testats positivt för förbjudna ämnen under en match i Copa Libertadores den 20 juli 2016", skrev klubben på sin hemsida under helgen.

”Presidenten ringde och berättade”

Och nu bekräftar klubben sportchef Piru Torralbo att den förbjudna substansen är kokain.

– Vi har kommit ner på jorden igen efter att ha köpt en så pass viktig spelare för Granda. De händelser som inträffat med spelaren är ett mycket hårt slag för oss, men vi har lärt oss en del, säger Piru Torralbo enligt Cadena Ser.

Granada bryter femårskontraktet med 21-årigen med omedelbar verkan och får tillbaka pengarna man betalade för Angulo i somras.

– Sanningen är att det är ett hårt slag för klubben. Vi hade förhandlat med klubben, träffat spelaren, förhandlat med hans företrädare innan Independiente del Valles president ringde mig och berättade att Angulo tagit kokain. Vi är väldigt tacksamma för att han ringde och berättade det, säger Torralbo.