Hisnande siffran: Så rik är Ronaldo

Offentliggör själv uppgifterna

Foto: TT

Hur rik är världens kanske bäste fotbollsspelare?

Nu får världen svaret när Cristiano Ronaldo offentliggör sin privatekonomi.

Dokumentet, som tillhandahållits av 31-åringens agentur Gestifute, visar en förmögenhet på 2,3 miljarder kronor.

Cristiano Ronaldo är en av flera spelare som står under utredning, misstänkt för skattebrott , efter omfattande läckor från Football Leaks. Portugisen anklagas för att ha gömt undan drygt en och en halv miljard kronor i skatteparadiset Brittiska Jungfruöarna men säger sig själv inte vara orolig.

– Den som inte är skyldig till någonting, har ingenting att frukta, har Ronaldo sagt i en kommentar till tv-stationen RTP.

Två miljarder i utlandet

Leo Messi dömdes i juli till 21 månaders fängelse och 19 miljoner kronor i böter för skatteflykt. Ronaldo svär sig dock fri och agerar nu själv för att försöka rentvå sitt namn.

31-åringen har via spanska tidningen AS offentliggjort de dokument som han lämnade in till den spanska skattemyndigheten den 30 mars i år. De visar att Ronaldo den 31 december 2015 hade tillgångar på 203 793 952 euro (motsvarande knappt två miljarder kronor) utanför Spanien och 23 506 231 euro (drygt 230 miljoner kronor) i Spanien.

Tillgångar på 2,3 miljarder

”Det här dokumentet visar att Hacienda (den spanska skattemyndigheten) har information om alla Cristiano Ronaldos tillgångar och inkomster. Spelaren kommer för tillfället inte att ge några fler kommentarer”, skriver Ronaldos representanter i ett uttalande.

Totalt uppgår alltså Cristiano Ronaldos förmögenhet till omkring 2,3 miljarder kronor.