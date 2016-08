Debut – till hela nationens avsky

Det hade kunnat skrivas sagor om fotbollsklubben i Leipzig. Hur de har klättrat från femtedivisionen till Bundesliga på sju år, äntligen förärat Östtyskland med en representant i högstaligan, gett den kraftigt växande staden sitt första elitlag sedan murens fall och vecka efter vecka fyller klassiska Zentralstadion som efter upprustningen inför hemma-VM 2006 annars hade riskerat att förfalla igen.

Men RB Leipzig är inget Åshöjdens BK. De är Tysklands och kanske hela Europas mest hatade fotbollsklubb.

Kastade in avhugget tjurhuvud

I mars 2011 stoppades alla lagets träningsmatcher av motståndarsupportrar som vägrade låta sina klubbar matcha mot Leipzig-laget och när RB nådde andradivisionen 2014 startades ett nationellt initiativ där fotbollsälskare från hela Tyskland skrev under på kravet ”Nein zu RB” – Nej till RB. 2015 fortsatte protesterna i Aue där ägaren Dietrich Mateschitz jämfördes med Adolf Hitler, i Karlsruhe där spelarhotellet stormades av 20 maskerade män, i Heidenheim där laget häcklades i matchprogrammet med en 700 tecken lång guide till tjuruppfödning och i Halle där ett ungdomsläger fick ställas in efter hot om att hela sportanläggningen skulle förstöras.

Hitler-banderoll under en match.

Årets fotbollssäsong inleddes i sin tur med att Dynamo Dresdens supportrar smugglade in ett avhugget tjurhuvud på arenan som sedan kastades in mot planen under cup-matchen mot RB Leipzig. Då har vi ändå bara redovisat ett axplock av protesterna mot fotbollsklubben under de senaste åren.

I centrum av allt står en medieskygg österrikare god för 125 miljarder kronor. Men framför allt annat är Dietrich Mateschitz ett PR-geni.

Foto: IMAGO

”Det fungerade med Vettel”

Mateschitz har byggt energidrycksmärket Red Bull till ett världsimperium genom en offensiv marknadsföringsstrategi. Istället för att köpa en logga på Felix Baumgartners hjälm så arrangerade de hela österrikarens fall från rymden, istället för att sponsra Österrikes Formel 1 GP köpte de hela banan, istället för att köpa reklam från en artist arrangerar de hela festivaler och istället för att sponsra Champions League köper de en klubb i den tyska femtedivisionen, finansierar dess väg upp genom seriesystemet, ordnar förutsättningarna för att få de lokala talangerna att explodera och vinner Europas största fotbollsturnering med sin helt egna förening.

Det är i alla fall målet med RB Leipzig och med tanke på hur det gått hittills finns det inget skäl att tvivla på att det skulle vara möjligt. Det har ju fungerat på annat håll.

Hösten 2004 köpte Mateschitz det krisande formel 1-teamet Jaguar Racing och döpte om stallet till Red Bull Racing. Den sjätte säsongen vann de konstruktörsmästerskapet och förarmästerskapet genom rekordunge tysken Sebastian Vettel, då 23 år, och fortsatte sedan med att försvara titlarna fyra år i rad. En triumf som nu ska kopieras på fotbollsplanen med en billig klubb lyft av lovande talanger.

– Jag tror inte på att spendera miljoner på ”färdiga spelare” när det finns en annan väg. Att investera i unga talanger är mycket mer logiskt. Det fungerade med Sebastian Vettel och Max Verstappen i Formel 1 och det finns ingen anledning till att det inte skulle fungera inom fotbollen också, har Dietrich Mateschitz förklarat.

Lurat hela regelverket

Miljarder finns men när Bundesliga nu ska starta har klubben bara ligans tolfte högsta löneräkning. Mateschitz har istället valt att placera 330 miljoner kronor i en träningsanläggning som nu hyllas som en av Europas bästa och det är den, istället för snabba spelarköp, som på sikt ska säkra RB Leipzig plats som en av världens ledande fotbollsklubbar.

Österrikaren skyr heller inga medel för att lyckas. Det har han redan tydligt bevisat och det är här avskyn mot Red Bull Leipzig kommer in i bilden.

Tyska fotbollsförbundet har regler som slår fast att alla klubbar i division 4 och uppåt måste ägas av sina medlemmar. 2009 köpte Red Bull därför lilla division 5-klubben SSV Markranstädt och ritade upp planen för att lura hela regelverket.

Mateschitz skrev in i RB Leipzigs stadgar att alla medlemmar måste betala en årsavgift på 7600 kronor utöver närmare 1000 kronor i registreringsavgift. Dessutom har styrelsen rätt att avvisa alla medlemsansökningar de anser olämpliga, utan att behöva motivera beslutet. Resultatet är att RB Leipzig i dag bara har 17 medlemmar, att jämföra med Bayern Münchens 224 000, och alla med direkt anknytning till företaget Red Bull.

När tyska förbundet även förbjöd Red Bull att döpa om klubben efter sitt varumärke bestämde Mateschitz att laget skulle heta RasenBallsport Leipzig. Ett påhittat namn som rakt översatt betyder ungefär “Gräsmattebollsportklubben Leipzig” men passande förkortas RB Leipzig.

Leipzig-tränaren Ralf Rangnick får sig en öldusch av en spelare efter avancemanget från division två.

”Det är hyckleri”

Mateschitzs cyniska väg runt regelverket har fått både motståndarfans och konkurrerande föreningar att höja rösten för att det tyska fotbollsförbundet ska stoppa klubben. Men när Bundesliga-säsongen nu ska kicka igång kommer RB Leipzig finnas med. Samtidigt har klubbens medverkan också lyft en helt ny moralisk fråga på agendan i Tyskland. Vad ska en fotbollsklubb egentligen finnas till för? Vad är dess syfte?

– Vi har längtat efter en bra fotbollslag i åratal. En plats dit vi kan gå med våra familjer och barn och känna glädja tillsammans. Nu har vi äntligen fått det, jublar Leipzig borgmästare Burkhard Jung.

Det var han som såg till att staden fick vara med i VM-arrangemanget 2006 i hopp om att en ny jättearena skulle locka investerare till den lokala fotbollen. Dietrich Mateschitz nappade och gav Leipzig ett av Europas mest spännande fotbollsprojekt, en av Tysklands bästa fotbollsakademier, en fotbollsklubb som ordnat 7000 nya arbetstillfällen och ett fotbollslag som skänker glädje till tusentals åskådare varje vecka.

Allt det – och samtidigt Europas kanske mest hatade fotbollsklubb.

– Jag tål inte den här tjatiga kritiken kring kommersialiseringen av fotbollen som påstås ledas av en österrikisk affärsnamn och en såld förening. Det är hyckleri. Alla klubbar i Tyskland finansieras av företag och jag tycker inte att det är någon skillnad på dem och vår klubb bara för att de är 50, 80 eller 100 år äldre. Jag ser ingen skillnad på hur Bayern München, VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen eller RB Leipzig finansieras. Alla de som ser en skillnad förstår inte hur dagens elitfotboll fungerar, säger Burkhard Jung.

Ett meningslöst försvarstal eller har han en poäng?

Är framtiden finare?

Bayern München grundades den 27 februari 1900 när elva personer i Münchens gymnastikklubb ville spela fotboll istället, VfL Wolfsburg kom till den 12 september 1945 för att arbetarna på stadens bilfabrik skulle få möjlighet till motion och RB Leipzig etablerades den 19 maj 2009 för att Red Bull ville sälja mer energidryck. En tydlig skillnad där – men är deras verksamheter i dag verkligen så olika varandra?

För även om Leipzig konkurrenter har en betydligt vackrare historia så är frågan om de verkligen har en så mycket finare framtid? Bayern München, Borussia Dortmund och Schalke 04 är visserligen medlemsägda men finansierar sin verksamhet med pengar från bland annat Qatars och Kinas diktaturer samt det allt mer stängda Turkiet. Bland produkterna de marknadsför finns också allt från rysk gas till maltesisk betting och inhemsk öl samt lotteriverksamhet. Wolfsburg ägs i sin tur via dispens av en biljätte som häromåret avslöjades med att lura både miljön och sina kunder.

Det går att fråga sig om de verkligen är så mycket bättre.

Källor: Die Welt, Bild, LVZ, Sportnet.at, Stern.de The Guardian, Forbes